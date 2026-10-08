Se trata de una nueva protección automática que oculta saldos y bloquea transferencias en dólares al salir de casa u oficina. Todos los detalles

La protección activa refuerza la seguridad del celular, se activa en la Central de Seguridad y ya opera en la región.

Oculta saldos, bloquea transferencias en dólares y operaciones de compra-venta fuera de lugares de confianza.

Mercado Pago lanza "Dinero Blindado", una función que protege saldos e inversiones fuera de redes WiFi seguras.

Dinero Blindado es el nombre de la nueva función de Mercado Pago y se trata de una capa de protección que se activa automáticamente cuando el usuario sale de sus lugares de confianza, como casa u oficina.

El objetivo de la iniciativa es resguardar el dinero ante situaciones de mayor exposición: proteger y ocultar saldos de reservas e inversiones, bloquear transferencias en dólares y operaciones de compra y venta fuera de esos lugares, y dar tranquilidad ante el robo o la pérdida del celular.

También busca reforzar la prevención de fraudes con una protección activa.

Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago Argentina, explica que el celular es hoy la billetera de millones de personas, y por eso la protección activa es muy valorada.

"Dinero Blindado es una solución más que sumamos a la cuenta digital de Mercado Pago y que funciona como una capa adicional de seguridad para que nuestros usuarios salgan de su casa con la tranquilidad de que su dinero está siempre protegido", explicó en un informe al que accedió iProUP.

Dinero Blindado se suma a otras herramientas de la Central de Seguridad: configurar métodos de verificación, designar personas de confianza que reporten el robo de un dispositivo, administrar alertas de seguridad y denunciar estafas u operaciones sospechosas.

Qué protege Dinero Blindado y cómo funciona

Con Dinero Blindado -ya presente en Brasil (donde supera las 200.000 activaciones) y México bajo el nombre 'Modo Blindado', los usuarios pueden proteger y ocultar los saldos de sus reservas e inversiones en pesos y dólares.

También pueden inhabilitar las transferencias en dólares y las operaciones de compra y venta fuera de lugares de confianza.

La función opera a partir de redes WiFi frecuentes que cada persona agrega y gestiona en la Central de Seguridad de la app o a través de Mago, el asistente personal de Mercado Pago.

Al salir de esos entornos, protege temporalmente la información sensible.

Luego, al regresar a un lugar de confianza, el usuario puede volver a operar con normalidad.

Además, es personalizable: cada persona elige cuándo activar o pausar la protección y qué productos resguardar.

Cómo activar Dinero Blindado paso a paso y aprovecharlo al máximo

Activar la nueva función es realmente muy simple: hay que ingresar a "Más", en la barra inferior de la pantalla de inicio.

Luego, el usuario debe hacer clic en "Seguridad" y después en "Dinero Blindado".

El último paso es seleccionar las redes WiFi de confianza y los productos que se quieren proteger.

Para aprovecharlo al máximo, conviene agregar solo las redes que se usan a diario, como la de casa o la oficina, y revisarlas periódicamente.

También es útil pausar la protección cuando se necesita operar fuera de esos lugares y reactivarla después.

Desde la firma resaltaron que "antes de salir a lugares concurridos, activarla suma tranquilidad".

Por qué los usuarios buscan más protección y qué otras herramientas ofrece Mercado Pago

Según un relevamiento de Mercado Pago, la principal preocupación ante la pérdida o el robo del celular es que un tercero use su dinero digital (52%), seguida por el acceso a sus datos personales (22%).

Más de 64% evita sacar el dispositivo en lugares concurridos salvo que sea necesario, y 61% refuerza su protección con contraseñas o reconocimiento facial.

Además, 9 de cada 10 usuarios encuestados reconoció que activaría la nueva función o consideraría hacerlo.