La criptomoneda número tres descendió 5,38% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Ripple lanzó XRP en 2012 para optimizar pagos internacionales con 1.500 transacciones/segundo, pese a litigio con SEC.

El mercado global de criptomonedas alcanzó U$S2,75 billones el 8/10; Bitcoin domina 59,47% y Ethereum 10,89%.

XRP, la cuarta cripto, retrocedió 5,38% a U$S1,35. Su valor de mercado asciende a U$S85.443 millones este jueves.

Este jueves, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 5,38% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,35, con un mercado circulante equivalente a u$s85.443,05 millones, según Binance.

Con más de 39.876 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,75 billones este jueves 8 de octubre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -2,80% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,47%, Ethereum le sigue con un 10,89%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,64%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 8 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.417,55 (-2,32%)

Ethereum: u$s2.454,12 (-4,34%)

BNB: u$s737,48 (-4,10%)

Ripple: u$s1,35 (-5,38%)

XRP: u$s109,29 (-6,22%)

Cardano: u$s0,23 (-8,13%)

Polkadot: u$s1,04 (-5,22%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,83%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, jueves 8 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $131,04 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.192,87

Solana: $176.573

Cardano: $379,32

Polkadot: $1.687,57

Dogecoin: $134,91

Polygon: $157,78

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al jueves 8 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.609

DAI: $1.614,79

USDC: $1.609,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, lanzada en 2012, es una criptomoneda desarrollada por Ripple y creada por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su meta principal es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería ni sistemas como el Proof of Work. Opera mediante el algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo.

Ripple ha colaborado con entidades financieras globales, permitiendo a XRP destacarse en el sector de pagos transfronterizos.

A pesar de los cuestionamientos por su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable. Ripple se mantiene enfocado en mejorar su infraestructura y seguridad.

Enfrentando retos legales con la SEC, XRP sigue siendo relevante en los pagos internacionales.