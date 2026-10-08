La séptima criptomoneda de mayor capitalización registró una baja de 6,31% en las últimas 24 horas, . Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Se posiciona como alternativa rápida y de bajo costo a Ethereum para DeFi y NFT, pese a sus desafíos.

Esta blockchain fue fundada por Anatoly Yakovenko en 2017 con "Proof of History" para mejorar la escalabilidad.

El mercado global de criptomonedas decreció 2,93%, y Solana retrocedió 6,31% a u$s109,18 en 24 horas.

Solana, la sexta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s64.323,03 millones, registró un retroceso de 6,31% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s109,18 por unidad este jueves, según datos de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,75 billones este jueves 8 de octubre, con 39.876 monedas en circulación.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -2,93% en las últimas 24 horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,43%, Ethereum con un 10,90%, y las demás monedas lograron un 29,67%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al jueves 8 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s81.185,40 (-2,50%)

Ethereum: u$s2.447,67 (-4,53%)

BNB: u$s736,69 (-4,19%)

Ripple: u$s1,35 (-5,45%)

Solana: u$s109,18 (-6,31%)

Cardano: u$s0,23 (-8,09%)

Polkadot: u$s1,04 (-5,35%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,82%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, jueves 8 de octubre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $131,04 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.192,87

Solana: $176.573

Cardano: $379,32

Polkadot: $1.687,57

Dogecoin: $134,91

Polygon: $157,78

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al jueves 8 de octubre:

USDT: $1.609

DAI: $1.614,69

USDC: $1.610

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.