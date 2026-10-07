La plataforma lanza descuentos y cuotas sin interés en octubre en supermercados, combustible, transporte, viajes, tecnología, moda y salud: las claves

Las ofertas se activan con Plan Turbo o desde la app Naranja X, maximizando ahorros en gastos cotidianos y regalos.

Disfrutá 50% de reintegro en transporte, 10% en combustible y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología y electro.

Naranja X lanza promociones de octubre con 25% en supermercados y beneficios por el Día de la Madre en moda, electro y viajes.

Un 25% de descuento los martes en supermercados con Plan Turbo, 10% en combustible, 50% de reintegro en colectivos, subtes y peajes, hasta 18 cuotas sin interés en tecnología y 25% off con 6 cuotas sin interés en moda por el Día de la Madre aparecen entre los principales descuentos y promociones que ofrecerá Naranja X durante octubre.

Las propuestas combinan descuentos, cuotas sin interés y Plan Turbo, el plan de beneficios que se activa desde la app, y se extienden durante todo el mes.

Para el Día de la Madre, que se celebra el domingo 18 de octubre, la plataforma suma beneficios especiales entre el 9 y el 18.

Hay hasta 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en moda y accesorios, hasta 15% y 9 cuotas sin interés en indumentaria deportiva, y promociones en electro y viajes.

Todos los beneficios pueden consultarse y activarse desde la app, en la sección "Beneficios" o "Promociones".

Beneficios de Naranja X para el Día de la Madre: moda, deportes, electro y viajes

En moda y accesorios, incluidos los shoppings, hay 25% de descuento y 6 cuotas sin interés del 15 al 18 de octubre, con tope de reintegro de $30.000 por transacción.

En indumentaria deportiva, el beneficio es de 15% de descuento y 9 cuotas sin interés del 15 al 17 de octubre, con el mismo tope.

En electro, hay 14 cuotas sin interés del 12 al 18 de octubre.

Del 9 al 11 de octubre, el especial electro ofrece 12 y 14 cuotas sin interés más 10% off, con tope de $20.000 por transacción.

En viajes, Viajes Naranja X suma 14 cuotas sin interés y 40% off en Europa del 12 al 18 de octubre, con reintegro directo en el sitio.

Todos estos beneficios se pagan con tarjeta de crédito y el reintegro se acredita en el resumen de la tarjeta, salvo el de Viajes Naranja X.

Supermercados y combustible: descuentos con Plan Turbo y cuotas sin interés

En supermercados, los martes de octubre hay 25% de descuento con Plan Turbo en Disco, Vea, Jumbo, Día, Changomas y Coto, pagando con débito o crédito.

El tope de reintegro es de $9.500 por persona por semana y se acredita de inmediato en la cuenta.

Coto suma 30% off con Plan Turbo los jueves, pagando con débito y NFC, confirmado hasta el 8 de octubre.

Además, La Anónima, Vea, Changomas, Disco y Jumbo ofrecen hasta 12 cuotas sin interés todos los días.

Diarco ofrece 6 cuotas sin interés, Makro 4, y Carrefour y Vital, Plan Zeta sin interés.

En combustible, Gulf da 10% de descuento los sábados y domingos, con tope de $3.000 por transacción.

Combustible, transporte y salud: reintegros de hasta 50%

Puma y Shell ofrecen 10% de descuento los miércoles, con topes de 50 litros y de $5.000 por transacción y por semana, respectivamente.

Shell aplica a V-Power con pago en un pago desde la app Shellbox, y Puma desde la app Puma Pris.

En transporte, el QR de Naranja X devuelve 50% con tope de $5.000 por persona por mes, de forma inmediata en la cuenta.

En colectivos, subtes y peajes, el 50% se aplica con débito, crédito y NFC, con tope de $5.000 mensuales con Visa.

Para colectivos, el tope sube a $15.000 por mes con tarjeta Mastercard y NFC, y el reintegro se acredita en 5 días hábiles.

En salud, Farmacity ofrece 6 cuotas sin interés en compras desde $120.000 todos los días, y Plan Z 3 cuotas sin interés más 30% off los miércoles, con tope de $15.000.

Natura Cosméticos da 15% off sin tope en un pago, y Parfumerie y Juleriaque, 10% off y 6 cuotas sin interés. En ambos casos el beneficio rige todos los días.

Viajes, tecnología y moda: hasta 18 cuotas sin interés

En turismo, Aerolíneas Argentinas y Al Mundo ofrecen 6 cuotas sin interés todos los días.

Aerolíneas suma 9 cuotas sin interés y 15% off del 8 al 10 de octubre.

Las empresas de micros (Plusmar, Flechabus, Andesmar, La Voz del Norte, Urquiza, Cóndor Estrella y Chevallier) dan 10% off y 6 cuotas sin interés, o Plan Zeta sin interés.

Viajes Naranja X ofrece 25% off con Plan Turbo, con tope de $40.000 por persona por mes.

En electro y tecnología, Frávega, Cetrogar, Megatone, Naldo, On City y Casa del Audio ofrecen Plan Zeta hasta 12 cuotas sin interés, Punto Hogar hasta 15, y hay una opción de hasta 18 cuotas sin interés.

En moda, Topper da 20% off y 6 cuotas sin interés los lunes y martes, con tope de $10.000 por transacción, y Mimo & Co, Addnice y Sweet, Plan Zeta sin interés.