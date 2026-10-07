La criptomoneda número tres bajó 5,64% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

El mercado cripto global registra u$s2,82 billones y una baja del 3,14% general, con Bitcoin liderando la dominancia.

El precio de XRP hoy, 7 de octubre de 2026, alcanzó u$s1,42 tras bajar un 5,64% en 24 horas, según Binance.

Con un valor circulante de u$s89.464,81 millones, XRP bajó un 5,64% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,42 este miércoles, de acuerdo con los registros de Binance.

El mercado cripto mundial reporta este miércoles 7 de octubre una capitalización de u$s2,82 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del -3,14% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 59,18%, seguido de Ethereum con un 11,02%. Las restantes monedas alcanzan un 29,80%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al miércoles 7 de octubre son:

Bitcoin: u$s83.054,41 (-2,93%)

Ethereum: u$s2.546,56 (-5,49%)

BNB: u$s768,97 (-1,45%)

Ripple: u$s1,42 (-5,64%)

XRP: u$s116,35 (-3,43%)

Cardano: u$s0,26 (-6,52%)

Polkadot: u$s1,10 (-9,47%)

Dogecoin: u$s0,09 (-6,70%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al miércoles 7 de octubre:

Bitcoin: $134,07 millones

Ethereum: $4,11 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.293,35

XRP: $187.931,80

Cardano: $412,88

Polkadot: $1.775,46

Dogecoin: $142,75

Polygon: $164,50

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este miércoles 7 de octubre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.610

DAI: $1.615,97

USDC: $1.610,40

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una criptomoneda respaldada por Ripple, fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su objetivo principal es reducir los costos y mejorar la velocidad de los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa moderna a las transferencias bancarias tradicionales.

XRP no utiliza minería ni depende de mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", lo que permite una capacidad de procesamiento de hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a otras criptomonedas.

Ripple ha establecido alianzas clave con instituciones financieras globales, utilizando XRP para facilitar pagos transfronterizos rápidos y asequibles.

Aunque ha sido criticada por su centralización, XRP ha probado su viabilidad como una solución eficiente y confiable. Ripple sigue invirtiendo en la infraestructura y seguridad de la red, consolidando su adopción.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más relevantes en el mercado internacional.