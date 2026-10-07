La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un baja del 2,86% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Este miércoles, Bitcoin experimentó un retroceso de 2,86%, ubicando su precio en u$s83.128,11 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,67 billones, según el panel de Binance.

Las criptomonedas suman este miércoles 7 de octubre una capitalización global de u$s2,82 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.874 monedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -3,10% en las últimas 24 horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,18%, Ethereum con un 11,03%, y las demás monedas lograron un 29,79%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al miércoles 7 de octubre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s83.128,11 (-2,86%)

Ethereum: u$s2.545,27 (-5,55%)

BNB: u$s769,10 (-1,43%)

Ripple: u$s1,42 (-5,65%)

Solana: u$s116,35 (-3,44%)

Cardano: u$s0,26 (-6,50%)

Polkadot: u$s1,10 (-9,44%)

Dogecoin: u$s0,09 (-6,70%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 7 de octubre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $134,10 millones

Ethereum: $4,11 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.293,35

Solana: $187.931,80

Cardano: $412,88

Polkadot: $1.775,46

Dogecoin: $142,75

Polygon: $164,50

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 7 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.609,90

DAI: $1.616,06

USDC: $1.610,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió el curso del sistema financiero. Su principal propósito es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos sin necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, pero tiene el inconveniente de un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores buscando resguardar su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que buscan resolver estos problemas.

Bitcoin también ha estado en el centro de la controversia debido a su uso en actividades ilegales, así como por las fluctuaciones de su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valiosa, con un gran impacto en el sistema financiero mundial.