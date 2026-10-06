Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, anticipa que la próxima acta de la FED puede marcar el próximo paso de Bitcoin

El acta de la FED y solicitudes de desempleo serán clave esta semana para definir la política de tasas de interés.

Rendimientos de Treasuries en 5,26% y menor fortaleza del dólar alivian la presión del mercado financiero global.

Bitcoin (BTC) se estabiliza en u$s86.000, beneficiado por mejores condiciones en el mercado de activos de riesgo.

Bitcoin (BTC) se mantiene en la zona de los u$s86.000, mientras una mejora en las condiciones del mercado favorece a los activos de riesgo.

Los rendimientos de los Treasuries retrocedieron, con el yield del bono a 10 años en 5,26%, mientras que el dólar perdió fuerza y el petróleo volvió a acercarse a los u$s87 por barril.

Este movimiento ayudó a reducir parte de la presión sobre el mercado, después de que una fuerte subida de los tipos de interés y del petróleo pesara sobre los activos de riesgo.

Para Bitcoin, sin embargo, el escenario sigue siendo de estabilidad dentro del rango reciente.

El activo continúa encontrando resistencia en la zona de los u$s87.000, mientras que los u$s85.000 y u$s86.000 siguen siendo un área importante de negociación.

Una mejora adicional en los rendimientos de los Treasuries podría abrir espacio para un intento de romper esta resistencia.

En el calendario de esta semana, la principal referencia será el acta de la última reunión de la FED, que se publicará mañana, miércoles, a las 15:00 (hora de Buenos Aires).

El documento puede ofrecer más pistas sobre la disposición de los funcionarios a mantener o modificar la política de tipos de interés, especialmente después de los datos más débiles del mercado laboral.

El jueves, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo también estarán en el radar.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina