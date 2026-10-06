La criptomoneda número cinco por capitalización tuvo un alza del 1,41% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

A pesar de desafíos legales con la SEC, XRP se mantiene clave en pagos internacionales y el sector financiero.

Ripple creó XRP en 2012 para agilizar pagos internacionales, procesando hasta 1.500 transacciones por segundo.

XRP, la cuarta criptomoneda líder, sube 0,94% a u$s1,52 en Binance, con capitalización de u$s95.656 millones.

XRP, la cuarta criptomoneda líder, reporta un incremento de 0,94% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este martes a u$s1,52, con una capitalización de mercado de u$s95.656,77 millones.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,93 billones este martes 6 de octubre, según datos de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 0,69% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,09%, seguido por Ethereum con un 11,29%. El resto suma un 29,63%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al martes 6 de octubre son:

Bitcoin: u$s86.304,83 (0,76%)

Ethereum: u$s2.712,72 (0,25%)

BNB: u$s784,21 (-0,42%)

Ripple: u$s1,52 (0,94%)

XRP: u$s121,31 (1,39%)

Cardano: u$s0,27 (1,90%)

Polkadot: u$s1,21 (1,48%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,71%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este martes 6 de octubre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $139,06 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,24

XRP: $195.779,40

Cardano: $443,82

Polkadot: $1.956,40

Dogecoin: $154,58

Polygon: $174,99

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este martes 6 de octubre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.607,80

DAI: $1.610,68

USDC: $1.607,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda reconocida, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el respaldo de Ripple. Su objetivo principal es resolver los problemas de costo y tiempo en transferencias internacionales, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente.

XRP no utiliza sistemas de minería como el Proof of Work ni validaciones Proof of Stake. En su lugar, opera bajo el algoritmo de consenso "RippleNet", capaz de procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum en eficiencia.

La empresa Ripple ha establecido socios estratégicos con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP facilitar pagos rápidos y de bajo costo, ganando terreno en el sector financiero.

Aunque XRP ha enfrentado cuestionamientos por su centralización, sigue siendo una solución eficiente y económica para pagos. Ripple continúa mejorando la infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza en su plataforma.

A pesar de problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en los pagos internacionales.