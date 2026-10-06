En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno subió 0,75%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Guía para comprar criptomonedas de forma segura en Argentina: usar exchanges reguladas por la CNV o P2P.

Bitcoin lidera el mercado cripto con 59,08%, seguido por Ethereum; consulta cotizaciones en dólares y pesos argentinos.

Bitcoin supera u$s86.200 con suba del 0,75%; el mercado global de criptomonedas alcanza u$s2,93 billones.

Con una capitalización de mercado de u$s1,73 billones, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, subió 0,75% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s86.255,51 este martes, de acuerdo con Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,93 billones de capitalización este martes 6 de octubre, con 39.786 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 0,62% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,08%, Ethereum ocupa un 11,29%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,64%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 6 de octubre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s86.255,51 (0,75%)

Ethereum: u$s2.712,16 (0,32%)

BNB: u$s784,41 (-0,44%)

Ripple: u$s1,52 (0,94%)

Solana: u$s121,31 (1,41%)

Cardano: u$s0,27 (1,95%)

Polkadot: u$s1,21 (1,52%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,74%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este martes 6 de octubre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $138,78 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,24

Solana: $195.779,40

Cardano: $443,82

Polkadot: $1.956,40

Dogecoin: $154,58

Polygon: $174,99

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al martes 6 de octubre:

USDT: $1.606,60

DAI: $1.609,46

USDC: $1.607,70

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina requiere abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que facilita la recepción de transferencias en pesos para fondear la cuenta y realizar compras de criptomonedas.

Luego, solo es necesario seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. También se pueden usar tarjetas de crédito como método de pago, gracias a servicios como Mercado Pago.

Además, las exchanges permiten intercambiar activos digitales y enviarlos mediante QR o claves públicas a otras billeteras.

Otra alternativa para adquirir criptomonedas es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan directamente.

En este método, se pueden usar diversos medios de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es clave analizar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha recibido numerosas denuncias de los usuarios.

Esto se debe a que suelen carecer de sistemas de detección para proteger a los usuarios de estafas y fraudes.