El informe de Mercado Libre y UdeSA muestra departamentos al alza, casas con contrastes y alquileres con 326,2% más oferta que en noviembre de 2023

Aunque la demanda de propiedades en venta mejoró, el crédito hipotecario a largo plazo podría reactivar el sector.

Departamentos AMBA muestran subas en precios venta y alquiler; su oferta de alquiler creció 326,2%.

Mercado Libre y UdeSA reportaron una recuperación dispar del mercado inmobiliario AMBA en septiembre.

El mercado inmobiliario del AMBA exhibió en septiembre una recuperación dispar, según el informe elaborado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés (UdeSA).

Los departamentos mantienen una evolución positiva, mientras que las casas presentan fuertes contrastes según la zona, de acuerdo al informe.

En venta, el precio mediano en dólares por m² subió 1,8% interanual en departamentos y 1,4% en casas.

En alquileres, la novedad es la oferta: los departamentos disponibles crecieron 326,2% frente a noviembre de 2023.

El informe de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés (UdeSA) tiene seis diferenciales:

usa todas las publicaciones de la plataforma desde 2017

sigue los precios por localidad y tipo de propiedad

llega al detalle de barrios de CABA y municipios del AMBA

separa el stock de avisos del flujo de avisos nuevos

mide la demanda por cantidad de contactos

y suma un índice de confianza con zonas calientes, frías y neutras.

La categoría "Todos los Avisos" reúne las publicaciones activas al menos un día del mes, y "Nuevos Avisos" incluye las publicadas en el mes o las que cambiaron su precio.

Precios de venta en septiembre: departamentos al alza y casas con fuertes contrastes

Entre agosto y septiembre, los departamentos subieron 0,8% en CABA, 0,8% en GBA Norte y 1,1% en GBA Sur, mientras que GBA Oeste no registró variación.

En el mercado de casas, el precio por m² en dólares varió -0,9% en CABA, 3,2% en GBA Norte, 1,0% en GBA Sur y -1,2% en GBA Oeste.

En la comparación interanual, los departamentos avanzaron 2,0% en CABA, 3,1% en GBA Norte, 3,4% en GBA Sur y 0,5% en GBA Oeste.

En casas, las variaciones fueron de -2,3% en CABA, 7,8% en GBA Norte, 0,4% en GBA Sur y -3,2% en GBA Oeste.

Tigre lideró las subas interanuales de casas entre los municipios del GBA, con 21,7%.

En departamentos, la mayor suba fue la de Merlo (8,3%) y, en CABA, la de Chacarita (8,5%).

Alquileres en AMBA: precios en alza y una oferta que se multiplicó

En septiembre, el alquiler en pesos corrientes subió 1,3% mensual en casas y 1,4% en departamentos.

Frente a septiembre de 2025, los aumentos fueron de 21,2% en casas y 20,4% en departamentos.

Por m², los alquileres de casas variaron 3,2% en GBA Norte, 6,0% en GBA Sur y -0,8% en GBA Oeste respecto de agosto.

En departamentos, las variaciones intermensuales fueron de 1,0% en CABA, 0,1% en GBA Norte, 1,5% en GBA Sur y 1,1% en GBA Oeste.

Interanualmente, los departamentos subieron 27,1% en CABA, 15,2% en GBA Norte, 23,9% en GBA Sur y 18,2% en GBA Oeste.

Las casas avanzaron 19,2% en GBA Norte, 30,6% en GBA Sur y 11,9% en GBA Oeste. Los mayores aumentos mensuales se dieron en San Isidro (12,1%) para casas, Escobar (4,9%) para departamentos y Montserrat (4,6%) en CABA.

Demanda, índice de confianza y crédito hipotecario: qué esperar del mercado

La demanda de propiedades en venta sigue por debajo de la de un año atrás, aunque mejoró respecto del mes previo.

En CABA, los contactos por departamentos cayeron 5,5% interanual en agosto, la segunda caída consecutiva, pero menor que la de julio.

En la comparación mensual, la demanda aumentó 9,1% frente a julio.

El índice de confianza ubica el mercado de casas a la baja en CABA y GBA Oeste, y neutro en GBA Norte y GBA Sur.

En departamentos, CABA está en alza desde agosto de 2023, GBA Oeste a la baja, GBA Norte neutro y GBA Sur pasó a neutro en septiembre.

Habrá que ver si la mejora mensual se sostiene en un contexto en el que el nuevo esquema de fondeo de largo plazo para créditos hipotecarios, con su primera licitación a comienzos de septiembre, podría ampliar la oferta de crédito hacia el último trimestre del año.