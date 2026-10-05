Las acciones de Mercado Libre saltaron con fuerza tras el resultado de Flávio Bolsonaro en Brasil. Todos los detalles, a continuación

La victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta impulsa un rally bursátil en Brasil y contagia a activos argentinos.

Brasil, principal mercado de MELI con el 55% de su facturación, generó expectativas de un gobierno promercado.

Acciones de Mercado Libre (MELI) suben hasta 8% en Wall Street por el "efecto Bolsonaro" tras la elección en Brasil.

Mercado Libre, el gigante regional del ecommerce cofundado por el empresario argentino Marcos Galperin, se sumó con fuerza al rally de las acciones en Brasil y salta hasta 8% en Wall Street tras los buenos números de Flávio Bolsonaro en la elección.

El gigante del e-commerce y fintech lideró las subas entre las compañías argentinas que cotizan en Nueva York.

El papel (MELI) llegó a avanzar 7,87% durante la mañana. Suben las acciones argentinas en Wall Street tras el efecto Bolsonaro y las palabras de Scott Bessent.

El avance responde a las renovadas expectativas en Brasil, principal mercado de la región.

Bolsonaro, senador de derecha, superó a Lula da Silva por casi dos puntos en la primera vuelta del domingo 4 de octubre.

Ese resultado deja al candidato en ventaja de cara al balotaje y sorprendió al mercado.

Por qué Mercado Libre se dispara con el resultado electoral de Brasil

Brasil aporta casi 55% de la facturación de Mercado Libre, su mayor mercado individual.

Por eso, la expectativa de un giro político impacta de lleno en la cotización. Según la lectura del mercado, un gobierno promercado reduciría el ruido regulatorio sobre Mercado Pago y la operación logística.

Acciones de MercadoLibre se disparan en Wall Street tras victoria de Flavio Bolsonaro en Brasil.

La campaña de Bolsonaro puso el foco en la disciplina fiscal y la desregulación, dos señales que el mercado valora.

Los inversores también anticipan reformas, privatizaciones y baja de impuestos.

Esa lectura favorece a las empresas ligadas al consumo interno y el crédito, un terreno donde Mercado Libre tiene peso. Mercado Libre se dispara en Wall Street tras la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil.

Rally en Brasil y contagio sobre los activos argentinos

El rally fue generalizado: el Bovespa avanzó con fuerza y acciones como Magazine Luiza, Cosan, Cyrela y B3 llegaron a ganar más de 20%.

El real brasileño se apreció más de 4% frente al dólar en las primeras operaciones, según datos citados por Reuters.

El efecto cruzó la frontera: el Merval subió 2,8% y los bonos soberanos en dólares ganaron 1% en promedio.

Las acciones brasileñas se dispararon tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en primera vuelta.

El riesgo país cayó 22 unidades y se ubicó en 633 puntos básicos. Entre los ADR, Central Puerto y Banco Macro también avanzaron, y a la reacción se sumó el respaldo del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, a Javier Milei.

De cara al balotaje, bancos como Goldman Sachs siguen la participación electoral y los debates, con el 21,1% de abstención de la primera vuelta como variable clave. La euforia del mercado brasileño contagia a los activos argentinos y suben los bonos y las acciones.