En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más popular aumentó 0,36%. Cómo variaron las otras monedas digitales y dólares cripto

Pese a críticas por centralización y demandas de la SEC, este activo digital se posiciona en el sector de pagos globales.

XRP cotiza a u$s1,50 (-0,36%) y su capitalización global es de u$s94.371 millones este 5 de octubre.

XRP bajó 0,36% en las últimas 24 horas, situándose en u$s1,50 por unidad este lunes, con una capitalización de u$s94.371,33 millones, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, lunes 5 de octubre, una capitalización de u$s2,91 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.781 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,13% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 58,99%, seguido por Ethereum con un 11,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El lunes 5 de octubre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s85.482,62 (0,21%)

Ethereum: u$s2.705,27 (0,14%)

BNB: u$s786,48 (-0,24%)

Ripple: u$s1,50 (-0,36%)

XRP: u$s120 (-1,21%)

Cardano: u$s0,26 (6,79%)

Polkadot: u$s1,19 (0,01%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,81%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al lunes 5 de octubre:

Bitcoin: $137,57 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,27 millones

Ripple: $2.411,56

XRP: $193.375

Cardano: $427,08

Polkadot: $1.924,28

Dogecoin: $152,62

Polygon: $171,83

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 5 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.607,70

DAI: $1.613,65

USDC: $1.607,80

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.

Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.