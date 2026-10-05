En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más popular aumentó 0,36%. Cómo variaron las otras monedas digitales y dólares cripto
05.10.2026 • 15:14hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 5 de octubre de 2026
XRP bajó 0,36% en las últimas 24 horas, situándose en u$s1,50 por unidad este lunes, con una capitalización de u$s94.371,33 millones, según Binance.
El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, lunes 5 de octubre, una capitalización de u$s2,91 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.781 monedas.
En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,13% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 58,99%, seguido por Ethereum con un 11,36%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
El lunes 5 de octubre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:
- Bitcoin: u$s85.482,62 (0,21%)
- Ethereum: u$s2.705,27 (0,14%)
- BNB: u$s786,48 (-0,24%)
- Ripple: u$s1,50 (-0,36%)
- XRP: u$s120 (-1,21%)
- Cardano: u$s0,26 (6,79%)
- Polkadot: u$s1,19 (0,01%)
- Dogecoin: u$s0,09 (-0,81%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al lunes 5 de octubre:
- Bitcoin: $137,57 millones
- Ethereum: $4,36 millones
- BNB: $1,27 millones
- Ripple: $2.411,56
- XRP: $193.375
- Cardano: $427,08
- Polkadot: $1.924,28
- Dogecoin: $152,62
- Polygon: $171,83
En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 5 de octubre los siguientes valores en pesos:
- USDT: $1.607,70
- DAI: $1.613,65
- USDC: $1.607,80
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.
A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.
La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.
Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.
Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.