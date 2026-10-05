En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal creció un 0,21%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

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Ethereum y otras altcoins cotizan en pesos argentinos; Bitcoin mantiene 58,99% de la dominancia del mercado.

Bitcoin alcanza los u$s85.409,57 y lidera el mercado global de criptomonedas, valorado en u$s2,91 billones este 5 de octubre.

Según el panel de Binance, Bitcoin subió un 0,21% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s85.482,62 este lunes, con una capitalización de mercado de u$s1,72 billones.

Este lunes 5 de octubre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,91 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.781 monedas.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del 0,15% en el último día. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,99%, mientras que Ethereum posee un 11,36%, y las otras monedas sumaron el 29,65%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes lunes 5 de octubre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s85.482,62 (0,21%)

Ethereum: u$s2.705,27 (0,14%)

BNB: u$s786,55 (-0,22%)

Ripple: u$s1,50 (-0,34%)

Solana: u$s120 (-1,21%)

Cardano: u$s0,26 (6,86%)

Polkadot: u$s1,19 (0,06%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,78%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al lunes 5 de octubre:

Bitcoin: $137,57 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,27 millones

Ripple: $2.411,56

Solana: $193.375

Cardano: $427,08

Polkadot: $1.924,28

Dogecoin: $152,62

Polygon: $171,83

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al lunes 5 de octubre:

SDT: $1.607,20

DAI: $1.613,65

USDC: $1.608,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo de energía.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparado con el oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, han surgido soluciones como la Lightning Network que ayudan a mejorar estos aspectos.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada, con un impacto profundo en la industria financiera global.