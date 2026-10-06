Con una inversión inicial de u$s100, la mayor generadora eléctrica del país busca financiamiento corporativo con cupón semestral en dólares.

La emisión en dólar MEP permite dolarizar carteras con renta fija, con suscripción mínima de u$s100.

CEPU es la 1ª generadora de energía eléctrica en Argentina (13,5% SADI). La ON vence a 36 meses.

Central Puerto S.A. licita ON Clase F por hasta u$s30 millones en dólar MEP, una inversión accesible para ahorristas.

El mercado de capitales argentino suma una alternativa de financiamiento corporativo respaldada por uno de los pesos pesados del sector energético nacional. Este martes 6 de octubre de 2026, Central Puerto S.A. (CEPU) lleva adelante la licitación de sus nuevas Obligaciones Negociables (ON) Clase F denominadas en dólar MEP.

La operación cuenta con la estructuración y colocación de casas de bolsa de la City, entre ellas Balanz, ofreciendo un vehículo de renta fija en moneda dura con un ticket de entrada accesible para pequeños ahorristas.

La compañía emisora ostenta una posición de liderazgo indiscutida en la matriz productiva: con una capacidad instalada de 6.933 MW y una generación anual reportada de 19 TWh al cierre de 2025, es la principal generadora de energía eléctrica de la Argentina, concentrando el 13,5% de participación de mercado dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Además, cotiza sus acciones tanto en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) como en la Bolsa de Nueva York (NYSE), y opera 16 centrales distribuidas en 7 provincias combinando fuentes térmicas, hidroeléctricas y energías renovables.

El lanzamiento llega en un contexto de sostenida demanda por instrumentos corporativos en dólares, impulsada por ahorristas que buscan resguardar capital fuera de la volatilidad cambiaria doméstica.

Cuáles son las condiciones de emisión, plazos y montos de la ON Clase F de Central Puerto

La ficha técnica informada por los agentes colocadores para la subasta primaria define los siguientes parámetros:

Monto a licitar y moneda: El tramo inicial contempla una emisión de hasta u$s30 millones , ampliable hasta el monto máximo disponible dentro de su Programa Global. La integración y pago se realizan íntegramente en dólar MEP

Plazo y vencimiento: El instrumento está estructurado a un plazo de 36 meses (3 años)

Tasa de interés y cronograma de cobro: El cupón devengará una tasa fija anual que se determinará durante la licitación por corte de mercado, con pagos de intereses de frecuencia semestral

Amortización del capital: El esquema de amortización es tipo Bullet, lo que significa que el 100% del capital invertido se devuelve en un único pago al vencimiento del plazo

Monto mínimo de suscripción: Se puede ingresar desde un piso de u$s100 , admitiendo incrementos posteriores en múltiplos de u$s1

Marco jurídico: La emisión se encuentra regida bajo la Ley de Argentina

Características de la nueva ON de Central Puerto (Fuente: Balanz)

Qué son las Obligaciones Negociables y para qué perfil de inversor encuadran

Las Obligaciones Negociables son títulos de deuda emitidos por empresas privadas para financiar inversiones de capital, reestructurar pasivos o fondear capital de trabajo: al comprar una ON, el ahorrista no se convierte en accionista de la firma, sino en su acreedor. A cambio de prestarle fondos a la corporación, obtiene el derecho a percibir cupones periódicos de interés prefijados y la devolución del capital original en los plazos estipulados.

Por sus características, encuadran principalmente en un perfil de inversor conservador a moderado: brindan previsibilidad de ingresos con un flujo certero de cobro en dólares en fechas calendarizadas, funcionando como un sustituto más rentable y líquido frente al plazo fijo en dólares tradicional.

Los principales beneficios incluyen:

Respaldo corporativo: Al tratarse de empresas consolidadas con flujos operativos estables y balances sólidos, el riesgo crediticio se asocia directamente a la capacidad de pago del negocio privado, desacoplándose parcialmente del riesgo soberano estatal

Protección patrimonial: Permiten dolarizar carteras en blanco dentro del circuito bursátil oficial con total transparencia

¿Qué son las Obligaciones Negociables?

Cómo comprar la ON en el mercado secundario si no ingresaste a la licitación de hoy

Quienes no hayan ingresado sus posturas dentro de la ventana de subasta primaria (entre las 10 y las 16 horas) cuentan con alternativas ágiles para adquirir el bono en los días posteriores.

Una vez finalizada la colocación y realizada la liquidación de las ofertas adjudicadas, el título comenzará a cotizar bajo un código o ticker bursátil asignado. Para comprarlo en el mercado secundario, el procedimiento habitual consta de tres pasos:

Ingresar a la plataforma de inversiones: Acceder desde la web o aplicación de tu sociedad de bolsa (ALyC) o banco con tu cuenta comitente activa

Buscar el instrumento: Dirigirse a la sección de cotizaciones o compraventa de bonos y tipear el ticker representativo de la ON Clase F de Central Puerto

Cargar la orden de compra: Seleccionar el plazo de liquidación habitual (contado inmediato o 24 horas), definir la moneda de pago (dólar MEP o cable) e ingresar la cantidad de nominales deseada al precio de mercado o mediante una orden límite

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales. Este contenido no constituye una recomendación de inversión. Las colocaciones de deuda corporativa están sujetas a condiciones de mercado y riesgo crediticio del emisor.