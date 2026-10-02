La entidad lanzó beneficios por el Día de la Madre: 30% de ahorro, hasta 24 cuotas sin interés y una mochila de regalo en shoppings. Mirá las fechas

Beneficios extra: mochila de regalo con Mastercard por $100.000 y 30% de ahorro en puntos mesumo en rubro Madre.

Las ofertas rigen durante octubre en shoppings, comercios adheridos y Provincia Compras, incluyendo 24 cuotas.

Banco Provincia lanzó promociones especiales por el Día de la Madre con 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés.

Banco Provincia lanzó su campaña por el Día de la Madre con 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en comercios y shoppings adheridos, una mochila de regalo con tarjetas Mastercard en grandes centros comerciales, 24 cuotas sin interés en Provincia Compras y 30% de ahorro en puntos con mesumo.

Las mejores ofertas combinan compras presenciales y online durante octubre. El primer beneficio rige los viernes 9 y 16 y los sábados 10 y 17.

El Día de la Madre, que este año se celebra el domingo 18 de octubre, es una de las fechas comerciales más importantes del año.

Con propuestas que combinan ahorro, financiación y beneficios exclusivos, la banca pública bonaerense busca que más personas encuentren el regalo ideal.

La propuesta se extiende durante todo octubre.

30% de ahorro y 6 cuotas sin interés: días, rubros y tope de reintegro

Uno de los principales beneficios será el 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

Estará vigente los viernes 9 y 16 y los sábados 10 y 17 de octubre.

La promoción aplica en shoppings y comercios adheridos de indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías comerciales, librerías de texto, farmacias, perfumerías, ópticas y bicicleterías. El tope de reintegro es de $40.000 por transacción.

Además, quienes usen tarjetas Mastercard de Banco Provincia accederán a una promoción especial en grandes centros comerciales.

Con tickets por un monto acumulado igual o superior a $100.000, recibirán una mochila de regalo en Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping.

24 cuotas sin interés en Provincia Compras y puntos con mesumo

La plataforma de e-commerce Provincia Compras sumará alternativas de financiación para anticipar las compras. Del 5 al 9 de octubre ofrecerá 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Del 12 al 18 de octubre permitirá financiar en 12 cuotas sin interés compras de perfumería, beauty, fitness, moda, bicicletas, parlantes y smartwatches.

Por su parte, el programa de beneficios mesumo ofrecerá 30% de ahorro en puntos en el rubro Madre, entre el 6 y el 9 de octubre.

Así, la banca pública bonaerense reúne durante octubre distintas opciones de ahorro y financiación, para que más personas encuentren el regalo ideal y celebren con beneficios exclusivos. La nómina de comercios adheridos y las condiciones completas pueden consultarse en el sitio oficial de la entidad.