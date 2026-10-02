Con 60 empresas registradas y una meta de 5.000 en doce meses, la firma busca que las PyMEs compren sin pedir presupuestos uno por uno ni pagar comisiones

No tiene catálogo ni cobra comisión; aspira a conectar 5.000 empresas en 12 meses con su modelo de créditos.

La plataforma digitaliza la búsqueda de proveedores para más de 500.000 PyMEs argentinas que carecen de área de compras.

Umbru, startup argentina, invierte la búsqueda de proveedores: el comprador publica su necesidad y el proveedor cotiza.

Umbru es el nombre de una startup argentina que invierte la lógica de búsqueda de proveedores: la empresa publica una sola vez qué necesita comprar, y los proveedores interesados reciben el pedido y deciden si responden con una cotización.

Sus diferenciales son claros:

no tiene catálogo ni precios preestablecidos

no funciona como directorio, no cobra comisión sobre la operación y permite que toda empresa sea compradora y proveedora a la vez

Además, publicar un pedido es gratis para el comprador y le genera créditos.

La plataforma fue creada por Diego Battaglino. La idea surgió frente a la vidriera de una casa de antigüedades de la Avenida Corrientes, cuando se preguntó cómo se enteraría un coleccionista de que la moneda que busca está en un local que quizás nunca pise. Con el tiempo, vio el mismo patrón en las compras cotidianas de las empresas.

En lugar de salir a buscar proveedores, Battaglino propuso lanzar la necesidad una sola vez y que quienes pueden cubrirla hagan su oferta.

Un ejemplo ilustra el funcionamiento: una agencia de eventos necesitaba kits de merchandising con un plazo ajustado. En vez de pedir presupuestos uno por uno, publicó el pedido una sola vez, con cantidades, tiempos y condiciones. En 72 horas recibió propuestas de proveedores que no tenía en su agenda.

Cómo solucionar el problema de las firmas que no tienen área de compras

En la Argentina hay unas 515.600 PyMEs registradas, que representan 98% de las firmas empleadoras, y 84% tiene menos de diez empleados.

En muchas no existe un área de compras. La misma persona que factura o atiende clientes suele ser quien pide tres presupuestos por WhatsApp.

Digitalizar ese proceso puede simplificar buena parte de la búsqueda. Umbru no tiene catálogo ni precios preestablecidos, y tampoco es un directorio donde cada proveedor espera ser encontrado.

El proceso empieza del otro lado: el comprador publica qué necesita y los proveedores reciben pedidos concretos de empresas con intención de compra.

Cómo funciona el modelo de créditos de Umbru

Para el proveedor, cambia la lógica comercial: en lugar de contactar clientes en frío, accede a oportunidades donde ya existe una necesidad concreta. El modelo de negocio se apoya en créditos. Cada empresa tiene una base mensual gratuita y suma créditos adicionales por cada pedido de cotización que publica.

También puede comprar créditos a demanda o mediante una suscripción mensual. Publicar un pedido no tiene costo para el comprador y le genera créditos, mientras que el proveedor los usa solo cuando decide cotizar. La plataforma no cobra comisión: la negociación y el cierre quedan directamente entre las empresas.

Comprador y proveedor a la vez: un esquema para cámaras y asociaciones

Umbru no divide a su comunidad entre compradores y proveedores: toda empresa registrada puede ocupar ambos roles. Battaglino lo ejemplifica con una PyME que hoy contrata un servicio de diseño, mañana compra insumos de oficina y, a la vez, recibe un pedido para cotizar lo que ella vende. Ese doble rol amplía las oportunidades de cada empresa.

La plataforma también contempla un esquema para cámaras, asociaciones y comunidades empresarias. Pueden ofrecerla a sus miembros sin inversión inicial. Reciben una participación sobre los ingresos que genere la actividad de ese grupo.

Metas de Umbru: 60 empresas hoy y 5.000 en los próximos doce meses

Umbru arranca con 60 empresas registradas y el objetivo de llegar a 5.000 en los próximos doce meses. La meta incluye un promedio de al menos un pedido mensual por empresa. Sus fundadores reconocen un desafío propio de las plataformas de red: su valor crece a medida que se suman participantes.

Para Battaglino, esta primera etapa busca sumar empresas que quieran entrar temprano y empezar a publicar sus necesidades. A la vez, podrán descubrir nuevas oportunidades de negocio como proveedores. La lógica de red implica que más pedidos atraen a más proveedores, y viceversa.