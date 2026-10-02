En las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda líder subió un 2,04%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

El mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,90 billones; ETH cotiza a $4,37 millones en Argentina hoy, 2 de octubre.

El precio de Ethereum alcanza u$s2.686,89 hoy, 2 de octubre, con una capitalización de u$s328.066,18 millones según Binance.

Este viernes, Solana, logró una capitalización de u$s70.561,66 millones, tras experimentar un alza de 2,04% en las últimas 24 horas, operando a u$s119,99 en la plataforma de Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 2 de octubre un total de u$s2,90 billones en capitalización de mercado para más de 39.777 criptomonedas.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un incremento del 0,72% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,01%, Ethereum ocupa un 11,33%, y el resto representa un 29,67%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El viernes 2 de octubre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s85.092,63 (0,84%)

Ethereum: u$s2.686,89 (-0,13%)

BNB: u$s774,33 (0,69%)

Ripple: u$s1,50 (0,89%)

Solana: u$s119,99 (2,04%)

Cardano: u$s0,25 (2,27%)

Polkadot: u$s1,22 (4,41%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,86%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al viernes 2 de octubre:

Bitcoin: $138,11 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,61

Solana: $195.135,70

Cardano: $411,82

Polkadot: $1.987,63

Dogecoin: $154,80

Polygon: $176,88

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 2 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.620,30

DAI: $1.628,99

USDC: $1.621,40

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que ha revolucionado la tecnología descentralizada. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, fundó el proyecto en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

El elemento diferenciador de Solana es su mecanismo "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones, reduciendo costos y aumentando la velocidad. Ethereum, por ejemplo, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, mientras que Solana puede gestionar miles, consolidándose como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de la red principal de Solana en 2020 marcó un hito en el sector blockchain, permitiendo el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución económica y veloz frente a los altos costos de gas de Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente, atrayendo desarrolladores interesados en aprovechar su escalabilidad y rendimiento. Aunque Ethereum sigue siendo líder por su adopción global, Solana se posiciona como una opción atractiva para proyectos que necesitan alta capacidad y bajos costos.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, su equipo y comunidad han trabajado arduamente para fortalecer la infraestructura y superar estos obstáculos.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y accesibilidad, y posicionándose como un fuerte competidor de Ethereum en el ecosistema cripto.