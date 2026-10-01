Por la Semana del Inversor 2026, la firma propone 3 encuentros gratuitos para entender el mercado, definir tu perfil de inversor y sumar herramientas de IA

La agenda incluye una sesión sobre Inteligencia Artificial (IA) y el protocolo MCP para vincular cuentas de inversión con asistentes.

La iniciativa busca reducir la brecha de conocimiento en inversiones, con solo el 28% de argentinos con saberes básicos.

IOL Inversiones ofrece webinars gratuitos de educación financiera del 5 al 8 de octubre en la Semana del Inversor 2026.

IOL Inversiones iniciará el próximo lunes 5 de octubre una nueva serie de webinars gratuitos de educación financiera, en el marco de la Semana del Inversor 2026, que se extiende hasta el jueves 8.

La propuesta responde a un escenario en el que crece el uso de productos de ahorro e inversión, pero no siempre el conocimiento sobre cómo funcionan.

Lorena Malatesta, VP de Marketing de IOL Inversiones, explicó en un informe al que accedió iProUP que con la iniciativa buscan "acercar el mundo de las inversiones a más personas" con una agenda abierta y accesible.

Y agrega: La propuesta combina información de mercado, educación financiera e innovación tecnológica; cada eje cubre una necesidad distinta: entender el contexto, incorporar conocimientos y explorar nuevas formas de gestionar el dinero".

Según el Informe de Inclusión Financiera del BCRA, el stock de ahorro e inversión de las personas creció 12,4% interanual a diciembre de 2025. El organismo también advirtió una fuerte concentración en horizontes de corto plazo y destaca el avance de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que sumaron usuarios, aunque con saldos promedio bajos.

En IOL, el FCI Dólar Ahorro Plus creció en activos bajo administración dentro de su categoría y alcanzó un patrimonio de u$s363 millones en 23 meses: ese crecimiento deja una pregunta abierta: cómo elegir bien entre tantas alternativas.

Qué es la Semana Mundial del Inversor y por qué importa la educación financiera

La Semana Mundial del Inversor es una iniciativa internacional promovida por IOSCO, que reúne a reguladores de todo el mundo, para fomentar la educación financiera.

En la Argentina, la edición 2025 se realizó del 6 al 10 de octubre bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y IOL participó con tres encuentros virtuales.

Ese año, la compañía citó un relevamiento de Standard & Poor's según el cual solo el 28% de los argentinos tiene conocimientos financieros básicos.

Con ese antecedente, la edición 2026 propone una agenda para todos los niveles de experiencia.

Hay espacio para quienes dan sus primeros pasos, para quienes quieren entender el contexto de mercado y para quienes buscan explorar nuevas herramientas.

La clave para aprovecharla es elegir el encuentro que corresponda al propio punto de partida.

Agenda completa de webinars de IOL: fechas, horarios y dónde verlos

La agenda arranca el lunes 5 de octubre a las 11 horas en el canal de YouTube de IOL Inversiones, con una nueva edición de #IOLTeCuenta.

Se trata del noticiero de la compañía y analiza las principales variables de la coyuntura económica y su impacto en los mercados.

En ese sentido, sirve para ordenar la información del día a día antes de tomar decisiones.

El miércoles 7 a las 19 horas llega "ABC de las inversiones", un webinar introductorio para quienes recién empiezan.

Allí se explicará cómo definir un perfil de inversor, qué alternativas existen según objetivos y plazos, y por qué la diversificación es central.

Se podrá participar mediante el enlace que IOL difundirá para esta instancia.

Inteligencia Artificial e inversiones: qué es el MCP y cómo conectar tu cuenta

El cierre será el jueves 8 a las 19 horas con un encuentro sobre inteligencia artificial (IA) aplicada a la gestión de inversiones, que requiere inscripción previa.

Especialistas explicarán qué es el MCP (Model Context Protocol), un protocolo abierto que conecta herramientas de IA con una cuenta de inversión.

IOL lo lanzó recientemente y permite vincular la cuenta con asistentes como Claude, ChatGPT, Grok y OpenCode.

Con la cuenta conectada, el usuario puede consultar el estado de sus inversiones, comparar rendimientos y pedir datos de mercado en lenguaje natural, siempre con acceso autorizado a determinada información.

El webinar mostrará además la diferencia entre usar estas herramientas con una cuenta IOL conectada y hacerlo sin conexión.

Pablo Fernández, AI Engineer de IOL, resaltó que el objetivo es que operar en la plataforma sea "más simple, ágil y directo".

Cómo aprovechar al máximo los webinars gratuitos de educación financiera

Para sacar el mayor provecho de la serie conviene empezar por el ABC de las inversiones, aun con algo de experiencia, porque fija conceptos de perfil de inversor y plazos.

Luego, el noticiero #IOLTeCuenta ayuda a vincular esos conceptos con la coyuntura económica.

Anotar dudas durante la transmisión y revisar los contenidos después, si quedan disponibles en el canal, permite consolidar lo aprendido.

Antes del webinar de IA, vale definir qué se quiere consultar y qué datos de la cuenta se aceptan compartir con un asistente.

Las herramientas de IA son un apoyo para analizar información, pero no reemplazan el criterio propio ni el asesoramiento profesional.

Inscribirse con anticipación en ese encuentro evita quedarse afuera.