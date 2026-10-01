En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres bajó 1,95%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

El mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,87 billones, con Bitcoin y Ethereum liderando la dominancia.

XRP cotiza a u$s1,48 con un retroceso del 1,95%, alcanzando una capitalización de u$s93.463 millones.

XRP cotiza a u$s1,48 este jueves tras un retroceso de 1,95% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s93.463,27 millones, según datos extraídos de Binance.

El jueves 1 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,87 billones, según el panel de CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -0,57% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,92%, seguido por Ethereum con un 11,40%. El resto suma un 29,68%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día jueves 1 de octubre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s84.118,19 (-0,20%)

Ethereum: u$s2.679,62 (-0,44%)

BNB: u$s766,89 (-0,41%)

Ripple: u$s1,48 (-1,95%)

XRP: u$s117,15 (-2,55%)

Cardano: u$s0,25 (-1,61%)

Polkadot: u$s1,16 (-6,51%)

Dogecoin: u$s0,09 (-1,40%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al jueves 1 de octubre:

Bitcoin: $136,34 millones

Ethereum: $4,35 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.404,94

XRP: $190.212,10

Cardano: $398,65

Polkadot: $1.891,73

Dogecoin: $152,50

Polygon: $173,16

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este jueves 1 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.618,40

DAI: $1.624,87

USDC: $1.619,60

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una criptomoneda respaldada por Ripple, fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su objetivo principal es reducir los costos y mejorar la velocidad de los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa moderna a las transferencias bancarias tradicionales.

XRP no utiliza minería ni depende de mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", lo que permite una capacidad de procesamiento de hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a otras criptomonedas.

Ripple ha establecido alianzas clave con instituciones financieras globales, utilizando XRP para facilitar pagos transfronterizos rápidos y asequibles.

Aunque ha sido criticada por su centralización, XRP ha probado su viabilidad como una solución eficiente y confiable. Ripple sigue invirtiendo en la infraestructura y seguridad de la red, consolidando su adopción.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más relevantes en el mercado internacional.