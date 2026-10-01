La sexta criptomoneda más popular bajó 2,46% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana cotiza a u$s117,18 (-2,46%) y se consolida como una blockchain veloz para DeFi y NFT.

El mercado global de criptomonedas decreció un 0,55% a u$s2,87 billones este jueves 1 de octubre.

Con una capitalización de mercado de u$s68.912,72 millones, Solana, la sexta criptomoneda más importante, bajó 2,46% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s117,18 este jueves, de acuerdo con Binance.

El mercado cripto mundial reporta este jueves 1 de octubre una capitalización de u$s2,87 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -0,55% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,92%, mientras que Ethereum posee un 11,40%, y las otras monedas sumaron el 29,67%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 1 de octubre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s84.180,27 (-0,16%)

Ethereum: u$s2.680,51 (-0,36%)

BNB: u$s766,93 (-0,48%)

Ripple: u$s1,48 (-1,92%)

Solana: u$s117,18 (-2,46%)

Cardano: u$s0,25 (-1,56%)

Polkadot: u$s1,16 (-6,56%)

Dogecoin: u$s0,09 (-1,36%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 1 de octubre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $136,48 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.410,69

Solana: $190.639,60

Cardano: $400,61

Polkadot: $1.898,31

Dogecoin: $152,89

Polygon: $173,16

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este jueves 1 de octubre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.618,40

DAI: $1.625,20

USDC: $1.619,50

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.