En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más importante subió 0,71%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales
30.09.2026 • 13:55hs • Cotizaciones
Cotizaciones
Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 30 de septiembre de 2026
Este miércoles, XRP experimentó un aumento de 0,71%, ubicando su precio en u$s1,51 y llevando su capitalización de mercado a u$s95.251,88 millones, según el panel de Binance.
El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,88 billones este miércoles 30 de septiembre, según datos de CoinMarketCap.
En consecuencia, las criptomonedas mostraron un incremento del 1,34% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 58,72%, Ethereum en el 11,39%, y el resto de criptomonedas representa el 29,89%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Hoy, miércoles 30 de septiembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:
- Bitcoin: u$s84.313,54 (1,55%)
- Ethereum: u$s2.690,11 (0,66%)
- BNB: u$s769,72 (2,01%)
- Ripple: u$s1,51 (0,71%)
- XRP: u$s119,89 (1,40%)
- Cardano: u$s0,25 (2,54%)
- Polkadot: u$s1,25 (6,60%)
- Dogecoin: u$s0,10 (1,41%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Este miércoles 30 de septiembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:
- Bitcoin: $136,03 millones
- Ethereum: $4,34 millones
- BNB: $1,25 millones
- Ripple: $2.434,07
- Solana: $194.095,20
- Cardano: $403,35
- Polkadot: $2.024,13
- Dogecoin: $154,05
- Polygon: $184,38
Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 30 de septiembre son los siguientes:
- USDT: $1.609,80
- DAI: $1.614,27
- USDC: $1.610,90
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP, una criptomoneda respaldada por Ripple, fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su objetivo principal es reducir los costos y mejorar la velocidad de los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa moderna a las transferencias bancarias tradicionales.
XRP no utiliza minería ni depende de mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", lo que permite una capacidad de procesamiento de hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a otras criptomonedas.
Ripple ha establecido alianzas clave con instituciones financieras globales, utilizando XRP para facilitar pagos transfronterizos rápidos y asequibles.
Aunque ha sido criticada por su centralización, XRP ha probado su viabilidad como una solución eficiente y confiable. Ripple sigue invirtiendo en la infraestructura y seguridad de la red, consolidando su adopción.
A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más relevantes en el mercado internacional.