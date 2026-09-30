En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más importante subió 0,71%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales

Ripple utiliza la tecnología RippleNet para procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, optimizando los pagos internacionales frente a la banca tradicional.

El mercado global de criptomonedas subió un 1,34% en las últimas 24 horas, alcanzando una capitalización total de u$s2,88 billones este 30 de septiembre.

XRP registró un aumento del 0,71% este miércoles, alcanzando una cotización de u$s1,51 y una capitalización de mercado de u$s95.251,88 millones.

Este miércoles, XRP experimentó un aumento de 0,71%, ubicando su precio en u$s1,51 y llevando su capitalización de mercado a u$s95.251,88 millones, según el panel de Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,88 billones este miércoles 30 de septiembre, según datos de CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un incremento del 1,34% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 58,72%, Ethereum en el 11,39%, y el resto de criptomonedas representa el 29,89%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 30 de septiembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s84.313,54 (1,55%)

Ethereum: u$s2.690,11 (0,66%)

BNB: u$s769,72 (2,01%)

Ripple: u$s1,51 (0,71%)

XRP: u$s119,89 (1,40%)

Cardano: u$s0,25 (2,54%)

Polkadot: u$s1,25 (6,60%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 30 de septiembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $136,03 millones

Ethereum: $4,34 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.434,07

Solana: $194.095,20

Cardano: $403,35

Polkadot: $2.024,13

Dogecoin: $154,05

Polygon: $184,38

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 30 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.609,80

DAI: $1.614,27

USDC: $1.610,90

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una criptomoneda respaldada por Ripple, fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su objetivo principal es reducir los costos y mejorar la velocidad de los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa moderna a las transferencias bancarias tradicionales.

XRP no utiliza minería ni depende de mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", lo que permite una capacidad de procesamiento de hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a otras criptomonedas.

Ripple ha establecido alianzas clave con instituciones financieras globales, utilizando XRP para facilitar pagos transfronterizos rápidos y asequibles.

Aunque ha sido criticada por su centralización, XRP ha probado su viabilidad como una solución eficiente y confiable. Ripple sigue invirtiendo en la infraestructura y seguridad de la red, consolidando su adopción.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más relevantes en el mercado internacional.