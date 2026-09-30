En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda subió 1,40%. Los valores actuales de otras divisas digitales y dólares cripto

Su red se posiciona como una de las blockchains más rápidas y económicas para DeFi y NFT, pese a interrupciones.

Fundada por Anatoly Yakovenko en 2017, Solana usa "Proof of History" para escalar transacciones y competir con Ethereum.

Este miércoles, Solana reportó un incremento de 1,40%, ubicándose en u$s119,89, con una capitalización de mercado de u$s70.498,73 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Las criptomonedas suman este miércoles 30 de septiembre una capitalización global de u$s2,88 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.772 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 1,34% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,72%, mientras Ethereum capturó un 11,39%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,89% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El miércoles 30 de septiembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s84.313,54 (1,55%)

Ethereum: u$s2.690,11 (0,66%)

BNB: u$s769,72 (2,01%)

Ripple: u$s1,51 (0,71%)

Solana: u$s119,89 (1,40%)

Cardano: u$s0,25 (2,54%)

Polkadot: u$s1,25 (6,60%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este miércoles 30 de septiembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $136,03 millones

Ethereum: $4,34 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.434,07

Solana: $194.095,20

Cardano: $403,35

Polkadot: $2.024,13

Dogecoin: $154,05

Polygon: $184,38

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 30 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.609,80

DAI: $1.614,27

USDC: $1.610,90

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es un ejemplo de evolución tecnológica dentro del mundo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, Solana se propuso abordar los desafíos de escalabilidad que enfrentan redes como Bitcoin y Ethereum.

El principal diferenciador de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite organizar las transacciones antes de ser validadas, aumentando significativamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, Solana puede gestionar miles, destacándose por su eficiencia.

En 2020, Solana lanzó su red principal, posicionándose como una de las blockchains más rápidas y económicas. Estas características la hicieron especialmente atractiva para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, como plataformas DeFi y proyectos de NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos accesibles. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más adoptada, Solana ofrece una alternativa viable para aquellos que priorizan escalabilidad y rapidez en sus proyectos.

Sin embargo, Solana no ha estado exenta de problemas, enfrentando interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, el equipo y la comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se posiciona como una de las blockchains más prometedoras, logrando equilibrar velocidad, eficiencia y costos bajos, y consolidándose como una seria competidora frente a Ethereum.