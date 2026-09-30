En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal creció un 1,65%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Para adquirir activos digitales en Argentina, se requieren PSAV registrados ante la CNV y exchanges confiables; evitar plataformas riesgosas como Paxful.

BTC lidera el mercado con 58,73% de dominancia; se detallan cotizaciones de Ethereum, BNB y más criptoactivos en USD y pesos.

Bitcoin sube 1,65% a u$s84.393,07 y el mercado de criptomonedas crece un 1,40% con u$s2,89 billones globales.

Bitcoin subió 1,65% en las últimas 24 horas, situándose en u$s84.393,07 por unidad este miércoles, con una capitalización de u$s1,70 billones, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,89 billones este miércoles 30 de septiembre, con 39.772 monedas en circulación.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un alza del 1,40% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,73%, Ethereum ocupa un 11,38%, y el resto representa un 29,89%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 30 de septiembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s84.393,07 (1,65%)

Ethereum: u$s2.691,28 (0,68%)

BNB: u$s770,10 (2,20%)

Ripple: u$s1,51 (1,50%)

Solana: u$s120,03 (1,73%)

Cardano: u$s0,25 (2,62%)

Polkadot: u$s1,25 (6,51%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,84%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 30 de septiembre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $136,03 millones

Ethereum: $4,34 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.434,07

Solana: $194.095,20

Cardano: $403,35

Polkadot: $2.024,13

Dogecoin: $154,05

Polygon: $184,38

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 30 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.609,80

DAI: $1.614,27

USDC: $1.610,90

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, para adquirir criptomonedas es imprescindible contar con una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operen como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos y fondear fácilmente la cuenta para la compra de activos digitales.

Luego, basta con elegir la criptomoneda que se desea comprar y adquirirla en pesos. Algunas opciones incluso permiten el uso de tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

También es posible intercambiar activos virtuales entre distintas criptomonedas y realizar transferencias mediante QR o claves públicas hacia otras plataformas.

Otra modalidad popular es el sistema persona a persona (P2P), en el cual usuarios compran y venden directamente divisas digitales.

En esta modalidad, se puede pagar mediante cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es esencial analizar la reputación y el historial del vendedor para evitar inconvenientes.

Por último, los expertos recomiendan evitar exchanges no seguras, como Paxful, que ha recibido múltiples denuncias de los usuarios.

Esto se debe a su falta de medidas de seguridad, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de datos y fondos.