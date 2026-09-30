Las finanzas empresariales con stablecoins pueden verse afectadas por bloqueos inesperados, comprometiendo pagos y la continuidad operativa de la firma

El congelamiento de saldos paraliza la liquidez de Pymes por semanas o meses, impidiendo pagos críticos y quebrando su flujo operativo.

El experto José Luis del Palacio advierte que emisores tienen facultad legal para congelar saldos de stablecoins por normativa.

Pymes que usan stablecoins para tesorería enfrentan el riesgo de bloqueo unilateral de fondos por emisores centralizados.

La adopción de monedas estables (stablecoins) como vehículo habitual para cobrar servicios al exterior, importar insumos y resguardar la liquidez corporativa frente a la volatilidad cambiaria se consolidó con fuerza entre las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la agilidad transaccional de estos instrumentos suele ocultar un factor operativo crítico que casi ningún departamento administrativo contempla antes de abrir una billetera corporativa: la capacidad unilateral que tienen los emisores centralizados para bloquear y congelar saldos de forma preventiva.

El especialista en finanzas y tesorería corporativa José Luis del Palacio alertó sobre lo que define como el "riesgo de soberanía de balance". Según el análisis del experto al que accedió iProUP, muchas compañías operan bajo la falsa premisa de que tener tokens depositados en una dirección digital equivale a poseer disponibilidad absoluta, ignorando las facultades legales y técnicas que conservan las entidades emisoras de las principales divisas estables del mercado.

Para una empresa que debe liquidar nóminas salariales o abonar facturas comerciales con plazos perentorios, un congelamiento imprevisto no constituye un simple obstáculo burocrático, sino una distorsión operativa inmediata que paraliza su capital de trabajo.

¿Cómo funciona el mecanismo de congelamiento preventivo en las stablecoins?

La posibilidad de bloquear una dirección no responde a una falla tecnológica de las redes descentralizadas, sino al marco normativo bajo el cual operan los emisores formales de dinero digital:

Jurisdicciones centralizadas: A diferencia de las criptomonedas nativas sin gobierno corporativo, las monedas estables atadas al valor del dólar cuentan con una empresa emisora constituida en un país específico, obligada a cumplir leyes de prevención de lavado de dinero y regulaciones financieras locales.

Bloqueo por orden directa o de autoridades: La entidad emisora posee la facultad técnica, programada en el propio contrato inteligente de la moneda, de congelar los fondos de una billetera por iniciativa propia ante sospechas transaccionales o por orden expresa de un organismo regulador o judicial.

Inmovilización del capital: Una vez ejecutada la acción de bloqueo sobre la dirección en la cadena de bloques, los tokens permanecen visibles en el balance, pero quedan completamente inhabilitados para ser transferidos, intercambiados o retirados hacia una cuenta bancaria.

¿Por qué el bloqueo de fondos representa un problema grave de balance para las pymes?

El impacto de un congelamiento varía drásticamente según se trate de un usuario particular o de una estructura comercial: Mientras que para un individuo la retención temporal de un saldo digital puede traducirse en una molestia transitoria, para una tesorería transfronteriza representa un descalce financiero severo.

Como remarcó del Palacio en su análisis, en estos casos "la plata está, pero no se puede mover justo cuando hace falta".

Esta falta de liquidez inmediata deja a la compañía imposibilitada de cumplir con vencimientos a proveedores, afrontar compromisos fiscales o liquidar salarios, quebrando su flujo operativo diario.

El problema se agrava porque los procesos de apelación o descargo ante compañías emisoras radicadas en el exterior suelen demorar semanas o meses, un período que una pequeña o mediana empresa no puede resistir sin resentir su calificación comercial.

¿Qué factores deben auditar las empresas antes de integrar monedas estables a su tesorería?

Para mitigar contingencias que pongan en jaque la operatividad de la firma, el experto recomienda tratar la tenencia de stablecoins bajo los mismos parámetros con los que se mide el riesgo de contraparte en el sistema bancario tradicional:

Auditar la entidad emisora: Evaluar los antecedentes institucionales, los reportes de reservas y la transparencia corporativa de la firma encargada de respaldar y emitir cada token.

Analizar la jurisdicción legal: Determinar bajo qué marco normativo y en qué país se encuentra radicada la compañía emisora, entendiendo qué organismos judiciales pueden exigirle bloqueos preventivos de cuentas.

Revisar las condiciones de bloqueo: Estudiar los términos y condiciones de servicio del instrumento para conocer qué causales habilitan la inmovilización de fondos y qué mecanismos de defensa asisten al titular.

Diseñar una estrategia de capital híbrido: Integrar los activos digitales como una capa transaccional planificada junto con las cuentas bancarias tradicionales y las reservas locales, evitando concentrar la totalidad de la liquidez en un único activo o plataforma.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de análisis financiero corporativo. Este contenido no constituye asesoramiento legal, impositivo ni financiero para la toma de decisiones empresariales.