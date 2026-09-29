En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres bajó 0,74%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

XRP cotiza a $193.208,30 en Argentina, destacando como clave en pagos internacionales pese a desafíos legales.

El valor de la criptomoneda XRP se sitúa hoy en u$s1,50, con una baja del 0,74% en 24 horas.

Este martes, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 0,74% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,50, con un mercado circulante equivalente a u$s94.194,22 millones, según Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,87 billones este martes 29 de septiembre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -0,40% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 58,64% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11,48%. Las demás criptomonedas representan el 29,88%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al martes 29 de septiembre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s83.591,76 (-0,32%)

Ethereum: u$s2.695,78 (0,05%)

BNB: u$s755,67 (-1,75%)

Ripple: u$s1,50 (-0,74%)

XRP: u$s119,09 (-0,53%)

Cardano: u$s0,24 (-1,73%)

Polkadot: u$s1,19 (0,20%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,81%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 29 de septiembre:

Bitcoin: $135,25 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.433,66

XRP: $193.208,30

Cardano: $397,87

Polkadot: $1.933,44

Dogecoin: $0

Polygon: $191,12

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este martes 29 de septiembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.615,10

DAI: $1.620,89

USDC: $1.616,50

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda reconocida, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el respaldo de Ripple. Su objetivo principal es resolver los problemas de costo y tiempo en transferencias internacionales, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente.

XRP no utiliza sistemas de minería como el Proof of Work ni validaciones Proof of Stake. En su lugar, opera bajo el algoritmo de consenso "RippleNet", capaz de procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum en eficiencia.

La empresa Ripple ha establecido socios estratégicos con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP facilitar pagos rápidos y de bajo costo, ganando terreno en el sector financiero.

Aunque XRP ha enfrentado cuestionamientos por su centralización, sigue siendo una solución eficiente y económica para pagos. Ripple continúa mejorando la infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza en su plataforma.

A pesar de problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en los pagos internacionales.