En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal bajó 0,38%. Los valores actuales de otras monedas digitales y dólares cripto

Para operar con seguridad en Argentina, se recomienda utilizar exchanges inscriptas como PSAV ante la CNV y evitar plataformas sin protocolos de protección.

El mercado cripto en Argentina registra un precio de $135,12 millones para Bitcoin, mientras que las stablecoins USDT y DAI rondan los $1.615 y $1.620.

Bitcoin cotiza este 29 de septiembre a u$s83.531,29 tras un descenso del 0,38% en las últimas 24 horas, con una capitalización global de u$s2,86 billones.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este martes a u$s83.531,29 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 0,38% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,68 billones.

Las criptomonedas suman este martes 29 de septiembre una capitalización global de u$s2,86 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.770 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -0,42% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,67%, Ethereum ocupa un 11,49%, y el resto representa un 29,84%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El martes 29 de septiembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s83.531,29 (-0,38%)

Ethereum: u$s2.692,48 (0,10%)

BNB: u$s755,11 (-1,80%)

Ripple: u$s1,49 (-1%)

Solana: u$s118,83 (-0,58%)

Cardano: u$s0,24 (-2,02%)

Polkadot: u$s1,18 (-0,69%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,72%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al martes 29 de septiembre:

Bitcoin: $135,12 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,22 millones

Ripple: $2.414,47

Solana: $192.589,20

Cardano: $396,27

Polkadot: $1.919,78

Dogecoin: $152,34

Polygon: $190,30

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este martes 29 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.615,20

DAI: $1.620,89

USDC: $1.616

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos, facilitando el fondeo para adquirir criptomonedas.

Luego, será necesario elegir la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. Algunas exchanges permiten además adquirir activos digitales con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y transferir criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras billeteras.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este modelo, pueden usarse diversos métodos de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es crucial verificar la reputación del vendedor, su historial de operaciones y tiempos de liberación.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas sin requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Esto se debe a que carecen de herramientas para detectar enlaces maliciosos utilizados por estafadores para robar información.