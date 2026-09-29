Un archivo que parece una película puede comprometer cuentas corporativas y personales. Kaspersky explica cómo protegerse en la oficina y en la casa

Organizaciones deben implementar 5 medidas de ciberseguridad, como políticas claras y soluciones, para evitar el acceso remoto a datos.

Los archivos .EXE se camuflan como estrenos en sitios no oficiales, afectando a usuarios en América Latina y otras regiones.

Kaspersky detectó una campaña de malware que distribuye archivos maliciosos disfrazados de películas populares.

Al menos cinco medidas concretas deben adoptar las organizaciones para reducir el riesgo ante la nueva campaña de malware detectada por Kaspersky, que distribuye archivos maliciosos disfrazados de películas populares.

La primera es establecer reglas claras sobre la instalación de programas y las descargas en los equipos de trabajo.

La segunda, implementar soluciones integrales de protección –como Kaspersky Next–, que permiten prevenir amenazas y responder ante incidentes desde una misma plataforma.

La tercera pasa por dar a los equipos de seguridad mayor visibilidad sobre las amenazas que pueden afectar a la empresa, a través de herramientas –como Kaspersky Threat Intelligence–.

La cuarta consiste en apoyarse en servicios especializados cuando la organización no cuenta con suficiente experiencia interna en ciberseguridad.

La quinta –y no menos importante– es capacitar a los empleados para que no desactiven los antivirus ni las herramientas de seguridad al momento de descargar archivos, incluso cuando el contenido parezca inofensivo.

Cómo funciona la campaña de malware detectada por Kaspersky

El Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, conocido como GReAT, identificó archivos maliciosos que aparentan ser películas y se distribuyen mediante sitios de descarga no oficiales.

El engaño aprovecha una acción cotidiana: buscar una película, encontrar un archivo con el título esperado y descargarlo pensando que se trata de un video.

Sin embargo, algunos de estos archivos terminan en extensión ".EXE", utilizada por Windows para ejecutar programas.

Cuando la persona intenta abrir lo que cree que es una película, en realidad puede estar poniendo en marcha un programa malicioso dentro de su computadora.

Estos archivos suelen circular en sitios de descargas torrent, donde el contenido se presenta con el nombre y la apariencia de una producción conocida, sin que exista un proveedor que verifique previamente qué contiene.

La amenaza ya dejó víctimas en distintas regiones del mundo, incluida América Latina, además de Rusia, Turquía, Japón, Kenia, Uganda y varios países europeos.

Cuáles son los consejos de Kaspersky para organizaciones y usuarios

Para las organizaciones, la compañía insiste en establecer políticas claras sobre instalación de programas y descargas en los equipos de trabajo, para reducir el riesgo de que un archivo personal comprometa información corporativa.

También aconseja implementar soluciones integrales –como Kaspersky Next–, que combinan prevención, detección e investigación de incidentes en una misma plataforma.

Por último, sugiere apoyarse en servicios especializados como Compromise Assessment, Managed Detection and Response e Incident Response cuando la empresa no cuenta con experiencia interna suficiente para enfrentar este tipo de amenazas.

Para los usuarios individuales, Kaspersky recomienda descargar películas, juegos y otros contenidos solo desde fuentes oficiales o sitios confiables, ya que los archivos de páginas no oficiales pueden haber sido modificados para incluir malware.

También aconseja utilizar una solución de seguridad confiable –como Kaspersky Premium–, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, para detectar archivos peligrosos antes de que infecten el equipo.

Un punto clave es no desactivar el antivirus ni otras herramientas de protección para descargar o abrir archivos: si una página o programa lo solicita, debe considerarse una señal de alerta.

Cómo fue el caso real detectado en Colombia

Durante el análisis de la campaña, los investigadores de Kaspersky identificaron en Colombia una infección ocurrida en agosto pasado.

El usuario descargó un archivo que aparentaba corresponder a la película El final de la Calle Oak (2026), pero en realidad se trataba de un programa malicioso.

Este caso permite ilustrar cómo funciona el engaño y por qué puede extenderse a otros mercados de la región.

Los archivos y los sitios utilizados para distribuirlos son accesibles desde distintos países y no dependen de una campaña diseñada exclusivamente para un mercado.

Por eso, un mismo señuelo puede circular entre usuarios de diferentes lugares de América Latina, especialmente cuando se buscan estrenos o contenidos populares fuera de las plataformas oficiales.

Entre los títulos utilizados como señuelo se encuentra La Odisea (The Odyssey), además de otras producciones cinematográficas recientes.

Qué ocurre después de abrir la falsa película

Una vez que el archivo es ejecutado, el malware despliega distintos componentes dentro de la computadora para evitar ser detectado, permanecer instalado y obtener mayores permisos en el sistema.

Entre sus capacidades está la posibilidad de continuar activo incluso después de que el dispositivo sea reiniciado.

También puede intentar obtener privilegios de administrador de Windows sin mostrar las advertencias habituales al usuario.

Finalmente, permite que los atacantes accedan de forma remota al equipo comprometido.

Dependiendo de la información almacenada y de las cuentas utilizadas desde ese computador, el riesgo puede extenderse a credenciales, documentos, correos electrónicos y otros recursos a los que tenga acceso la víctima.

La amenaza adquiere una dimensión adicional cuando el equipo también se utiliza para trabajar, ya que una descarga con fines personales puede terminar exponiendo cuentas corporativas o servicios en la nube de la empresa.

El uso de blockchain para evadir el bloqueo de los ataques

La campaña incorpora un recurso que dificulta especialmente su interrupción: el malware utiliza la red blockchain de Solana para localizar la infraestructura desde la que recibe instrucciones.

En términos simples, esto evita que los atacantes dependan únicamente de un servidor o una dirección de internet, algo que hace más complejo bloquear por completo la operación.

Lisandro Ubiedo, analista senior de seguridad del equipo GReAT de Kaspersky, explicó en un informe –al que tuvo acceso iProUP– que este tipo de campañas funciona porque el atacante se aprovecha de una acción que para muchas personas resulta completamente cotidiana.

"El título es reconocible, el archivo aparece donde el usuario espera encontrar ese contenido y todo está diseñado para reducir la sensación de riesgo", subrayó.

Ubiedo agregó que este tipo de amenaza no está limitada a un país específico, ya que un mismo archivo puede circular entre usuarios de diferentes mercados sin que los atacantes necesiten desarrollar una campaña distinta para cada uno.

El experto remarcó que hoy una misma computadora suele concentrar buena parte de la vida personal y laboral, por lo que una infección que comienza con una descarga de entretenimiento puede exponer mucha más información de la que la víctima imagina.