La medida, que entra en vigor el 1 de octubre de 2026, busca reforzar la supervisión contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Pese a la normativa, Brasil lidera la adopción cripto global con u$s252.500 millones en activos movilizados.

La medida, vigente desde octubre 2026, busca combatir lavado de dinero y el terrorismo en wallets autocustodia.

Brasil implementa una nueva regulación cripto: notificar transferencias de u$s10.000 o más desde wallets.

El Banco Central de Brasil estableció nuevas reglas que obligan a notificar las transferencias de criptomonedas iguales o superiores a u$s10.000 cuando se realicen desde o hacia wallets de autocustodia.

La medida, que entra en vigor el 1 de octubre de 2026, busca reforzar la supervisión contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ampliando el control sobre operaciones que hasta ahora escapaban al radar regulatorio.

Qué implica la medida de Brasil sobre billeteras cripto

Las carteras de autocustodia son aquellas en las que el usuario controla directamente sus activos y claves privadas, sin depender de un exchange o institución financiera.

Este tipo de billeteras, por su naturaleza descentralizada, ofrecen menos información a las autoridades y dificultan el seguimiento de operaciones sospechosas.

Con la nueva normativa, cualquier transferencia que supere el umbral de u$s10.000 deberá ser reportada automáticamente al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), el organismo encargado de analizar y detectar posibles irregularidades.

El Banco Central aclaró que la obligación de notificación no implica prohibición ni límite de uso; en cambio, se busca aumentar la transparencia y permitir un monitoreo más efectivo de movimientos relevantes.

Brasil impondrá un fuerte control a las billeteras cripto privadas a partir de octubre. (Imagen creada con IA)

La medida se complementa con otras disposiciones, como la exigencia de que las empresas proveedoras de servicios de activos virtuales (PSAVs) formalicen su autorización ante el regulador antes de octubre.

Además, se establecieron reglas similares para operaciones de cambio en efectivo por montos iguales o superiores a u$s10.000.

La resolución forma parte de un paquete más amplio de regulaciones que Brasil lleva en implementación desde 2025 para ordenar el mercado de activos digitales.

En la práctica, exchanges y plataformas deberán ajustar sus sistemas para cumplir con los reportes automáticos, mientras que los usuarios de wallets privadas verán cómo sus movimientos de gran volumen quedan bajo mayor escrutinio.

Brasil lidera el ranking mundial de adopción cripto

Brasil fue clasificado como el país con mayor adopción cripto del mundo en 2026, según el Global Crypto Adoption Index de Chainalysis.

El país movió más de u$s252.500 millones en activos digitales en los 12 meses hasta junio, lo que representa el 43,7% de toda la actividad de América Latina y lo posiciona como líder global en adopción de criptomonedas.

El informe de Chainalysis destacó que Brasil no solo encabeza la región, sino que también se ubicó en el primer lugar mundial en adopción cripto.

El país se posicionó entre los cuatro primeros en todos los factores medidos: segundo en flujos transfronterizos, tercero en servicio de exchanges, tercero en actividad doméstica peer-to-peer y cuarto en balances on-chain.

Este desempeño se dio en un contexto de mercado bajista global, donde la capitalización total de las criptomonedas cayó un 50%, pero la actividad on-chain apenas retrocedió un 1,6%.

Brasil triplicó la actividad de Argentina, que registró u$s88.500 millones, y superó ampliamente a México, con u$s77.600 millones.

Venezuela y Colombia completaron el top cinco con u$s39.100 millones y u$s29.100 millones, respectivamente.

En conjunto, estos países concentraron más de 80% de la economía cripto latinoamericana, que alcanzó u$s593.800 millones en el período, con un crecimiento del 9,8% respecto al año anterior.

La expansión de plataformas locales fue clave para el liderazgo brasileño. La participación de exchanges nacionales en los flujos internos pasó de 1,5% a 12,5%, favorecida por una mayor claridad regulatoria y nuevas exigencias del Banco Central en materia de gobernanza, gestión de riesgos y capital mínimo.

Además, el uso de stablecoins creció un 495% en Brasil, muy por encima del promedio de 89,4% registrado en el resto de América Latina, impulsado por aplicaciones corporativas y transferencias internacionales.

El reporte de Chainalysis destacó que la adopción cripto en América Latina responde a una "trifecta de condiciones": inflación persistente, volatilidad cambiaria y controles de capital restrictivos.