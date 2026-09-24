La provincia utilizará el dinero para financiar obras de infraestructura. Todos los detalles de la exitosa emisión bajo legislación de Nueva York
24.09.2026 • 20:00hs • Economía
Economía
San Juan vuelve al mercado internacional con éxito tras emitir un bono por u$s600 millones
La Provincia de San Juan concretó con éxito su regreso al mercado internacional de capitales con la emisión de un bono por u$s600 millones bajo legislación de Nueva York.
Los fondos se destinarán a financiar obras de infraestructura, en una operación que representa un hito para la provincia que vuelve a acceder al financiamiento internacional después de aproximadamente dos décadas.
La emisión, que se realizó a un plazo de nueve años y con una tasa en torno al 9,8%, refleja el renovado interés de los inversores por las oportunidades que ofrece la Argentina y, especialmente, por el potencial de crecimiento y desarrollo del sector minero.
La emisión del bono se apoya en fundamentos fiscales sólidos: de acuerdo con los análisis de mercado difundidos en los últimos días, San Juan presenta cuentas fiscales ordenadas, una sólida posición de liquidez y un nivel de endeudamiento históricamente bajo.
Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran un superávit primario acumulado equivalente al 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3%.
Estos indicadores adquieren especial relevancia en un escenario en el que distintas jurisdicciones provinciales enfrentaron un deterioro de sus cuentas fiscales. La fortaleza de las finanzas provinciales constituye así uno de los principales atributos que acompañan el regreso de San Juan a los mercados internacionales.
San Juan retornó con éxito a los mercados internacionales (Fuente: Imagen creada con IA)
Por que las provincias argentinas eligen bonos bajo ley de Nueva York para financiarse en dólares
Las provincias argentinas atraviesan en 2026 la ola de emisiones de deuda externa más intensa en casi una década.
Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Neuquén y, más recientemente, San Juan salieron a los mercados internacionales para colocar bonos en dólares.
En todos los casos, la modalidad elegida fue la misma: títulos emitidos bajo legislación del estado de Nueva York.
Esta preferencia no es casual, sino que responde a un conjunto de ventajas legales, financieras y prácticas que explican por qué los gobiernos subnacionales prefieren este marco jurídico frente a otras alternativas, como la ley argentina o la inglesa.
El principal beneficio de emitir bajo ley de Nueva York es la seguridad jurídica que ofrece a los inversores internacionales.
Se trata de un marco legal predecible, con una amplia trayectoria en la resolución de conflictos de deuda soberana y subsoberana, que reduce la incertidumbre sobre cómo se ejecutarían eventuales incumplimientos.