La provincia utilizará el dinero para financiar obras de infraestructura. Todos los detalles de la exitosa emisión bajo legislación de Nueva York

San Juan se suma a otras provincias argentinas que eligen la seguridad jurídica de la legislación neoyorquina para emitir deuda externa.

Los fondos financiarán obras de infraestructura y se emitieron a 9 años con tasa del 9,8%, mostrando solidez fiscal.

La Provincia de San Juan emitió un bono de u$s600 millones bajo ley de Nueva York tras dos décadas sin acceso al mercado.

La Provincia de San Juan concretó con éxito su regreso al mercado internacional de capitales con la emisión de un bono por u$s600 millones bajo legislación de Nueva York.

Los fondos se destinarán a financiar obras de infraestructura, en una operación que representa un hito para la provincia que vuelve a acceder al financiamiento internacional después de aproximadamente dos décadas.

La emisión, que se realizó a un plazo de nueve años y con una tasa en torno al 9,8%, refleja el renovado interés de los inversores por las oportunidades que ofrece la Argentina y, especialmente, por el potencial de crecimiento y desarrollo del sector minero.

La emisión del bono se apoya en fundamentos fiscales sólidos: de acuerdo con los análisis de mercado difundidos en los últimos días, San Juan presenta cuentas fiscales ordenadas, una sólida posición de liquidez y un nivel de endeudamiento históricamente bajo.

Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran un superávit primario acumulado equivalente al 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3%.

Estos indicadores adquieren especial relevancia en un escenario en el que distintas jurisdicciones provinciales enfrentaron un deterioro de sus cuentas fiscales. La fortaleza de las finanzas provinciales constituye así uno de los principales atributos que acompañan el regreso de San Juan a los mercados internacionales.

San Juan retornó con éxito a los mercados internacionales (Fuente: Imagen creada con IA)