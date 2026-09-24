La exchange confirmó que la tarifa de listado fue de 0 BNB, como parte de su política de accesibilidad para nuevos proyectos. Lo que tenés que conocer

Hyperliquid es una blockchain L1 fundada en 2023 con CLOB; su token HYPE ofrece staking, gobernanza y deflación.

La plataforma aplicó la etiqueta “Seed” al token HYPE por su alta volatilidad, exigiendo cuestionarios periódicos.

Binance lanza el comercio spot del token Hyperliquid (HYPE) el 24/9/2026, con pares frente a USDT, USDC y lira turca.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande a nivel global, anunció el lanzamiento del comercio al contado del token Hyperliquid (HYPE), que ya está disponible en su plataforma con pares frente a USDT, USDC y la lira turca.

La compañía aplicó la etiqueta "Seed" al activo, advirtiendo sobre su alta volatilidad y riesgo, y estableció cuestionarios periódicos de concienciación para los usuarios que deseen operar con él.

Binance sumó Hyperliquid para que los usuarios operen comercio al contado

El comercio al contado de HYPE comenzó el 24 de septiembre de 2026 a las 11:00 UTC, con depósitos habilitados una hora antes y retiros disponibles desde el 25 de septiembre a la misma hora.

Binance confirmó que la tarifa de listado fue de 0 BNB, como parte de su política de accesibilidad para nuevos proyectos.

Concretamente, los pares disponibles son HYPE/USDT, HYPE/USDC y HYPE/TRY, aunque este último solo está habilitado para clientes de Binance TR con cuentas verificadas.

Binance estableció limitaciones territoriales: usuarios de Estados Unidos, Canadá, Irán, Países Bajos, Cuba, Crimea, Corea del Norte, Siria y ciertas regiones de Ucrania no podrán acceder al comercio de HYPE.

Binance lanzó un nuevo par de trading basado en el token HYPE. (Imagen creada con IA)

La compañía aclaró que estas restricciones pueden ajustarse en función de cambios regulatorios locales.

HYPE recibió la etiqueta "Seed", que Binance aplica a proyectos innovadores con mayor riesgo y volatilidad que el promedio.

Para mantener acceso al comercio de estos activos, los usuarios deben completar cuestionarios de concienciación cada 90 días y aceptar términos específicos de uso.

Además, la plataforma desplegará banners de advertencia en las páginas de trading para resguardar la protección de los inversores.

Qué es Hyperliquid y cómo funcionan la red y su token HYPE

Hyperliquid es una blockchain de capa 1 de alto rendimiento diseñada con la visión de construir un sistema financiero totalmente abierto y on-chain, conocida por su exchange de futuros perpetuos y comercio spot.

Su token HYPE busca posicionarse como un activo central dentro de este ecosistema, ofreciendo liquidez y acceso a nuevas aplicaciones descentralizadas. El token cumple múltiples funciones:

Pago de comisiones

Staking para asegurar la red

Gobernanza

Descuentos en trading

Su tokenómica es deflacionaria: entre el 97% y 99% de las comisiones del protocolo se utilizan para recomprar y quemar HYPE, vinculando directamente el uso de la plataforma con la escasez del token.

Hyperliquid nació en 2023, creada por Jeff Yan y un equipo de ex operadores de Chameleon Trading, con el fin de resolver una contradicción histórica del rubro : los exchanges centralizados (CEX) ofrecen rapidez y profundidad, pero requieren ceder la custodia de los activos; los descentralizados (DEX) garantizan transparencia y autocustodia, pero suelen ser más lentos y menos líquidos.

La red busca equilibrar ambos mundos, ofreciendo un rendimiento de nivel institucional sin sacrificar la descentralización.

El núcleo de Hyperliquid es su libro de órdenes centralizado en cadena (CLOB), que registra todas las órdenes de compra y venta directamente en la blockchain.

A diferencia de los AMM (Automated Market Makers) comunes en DeFi, este modelo permite una experiencia de trading con baja latencia y gran profundidad de liquidez, similar a la de los CEX.

Los usuarios conectan sus propias wallets y ejecutan operaciones directamente on-chain, sin necesidad de depositar fondos en cuentas centralizadas.