La nueva solución desarrollada por la travel tech Despegar tiene por objetivo permitir a los alojamientos anticipar el cobro de las reservas

La solución busca potenciar inversiones de socios y generar nuevas oportunidades en el creciente ecosistema de viajes.

El CFO de Despegar, Renan Pinto, reveló que la solución ya anticipó u$s1 millón en 4 meses y apunta a u$s50 millones.

La travel tech Despegar lanzó Despegar Pago, solución para que alojamientos anticipen cobro de reservas en 48 horas.

La travel tech Despegar, una de las más grandes en América Latina, anuncia el lanzamiento oficial de Despegar Pago, una solución desarrollada para ampliar las herramientas de los socios de la compañía.

Esta nueva característica –en su primera aplicación– permite a los alojamientos anticipar el cobro de las reservas.

Después de una fase de prueba, Despegar Pago arriba al mercado con u$smillón ya otorgado en apenas cuatro meses, y con la expectativa de alcanzar los u$s50 millones en anticipos.

Renan Pinto, CFO de Despegar, explica en un informe al que tuvo acceso iProUP que "Despegar Pago nació de una necesidad que identificamos en el día a día de nuestros socios".

Y agregó: "No se trata de un préstamo, sino de ofrecer más flexibilidad sobre un ingreso futuro ya generado a partir de una reserva; usamos nuestra tecnología, datos y escala para desarrollar soluciones que ayuden a nuestros socios a gestionar mejor sus recursos, invertir y aprovechar nuevas oportunidades de negocio".

A través de Despegar Pago, el establecimiento elige qué reservas desea anticipar y puede recibir el monto en hasta 48 horas hábiles mediante un proceso totalmente digital y autónomo.

Cómo es la nueva escala para el servicio del ecosistema de viajes

El lanzamiento de Despegar Pago se contextualiza dentro de una estrategia de la firma para transformar su escala en valor para los diferentes participantes del sector.

Despegar conecta actualmente a millones de viajeros con decenas de miles de proveedores y opera en diferentes modelos de negocio, a partir de ser uno de los grandes distribuidores de viajes a nivel regional.

Pinto subrayó que "crecer no significa solo vender más, sino aumentar el valor que logramos generar para alojamientos, líneas aéreas, agencias de viajes y otros socios".

Y añadió: "Nuestra posición en el centro de este ecosistema nos permite conocer de cerca sus necesidades y desarrollar soluciones específicas para hacer el negocio de los viajes más simple y eficiente".

La estrategia posee un respaldo de inversiones por aproximadamente u$s100 millones al año en:

tecnología

inteligencia artificial

y desarrollo de productos

A partir de estos desarrollos, amplia la capacidad de la compañía para innovar tanto en la experiencia de los viajeros como en soluciones para sus socios.

Despegar lanza Despegar Pago para anticipar el cobro de reservas (Fuente: Imagen creada con IA)

Cómo es el roadmap de la nueva solución

Despegar Pago arrancará por los alojamientos, pero Despegar analiza extender el producto a otros segmentos del ecosistema de viajes como –por ejemplo– parques y atracciones turísticas.

Desde la firma resaltaron que la solución que brinda anticipos de Despegar Pago es simple y digital.

En un portal exclusivo, el alojamiento selecciona las reservas que desea anticipar, simula la transacción y visualiza previamente el monto a recibir y el costo involucrado.

La solicitud se puede completar en pocos clics, sin intermediarios ni burocracia, y los fondos están disponibles en hasta 48 horas hábiles. El monto anticipado se descuenta posteriormente de la liquidación correspondiente a la reserva.

"Despegar Pago forma parte de una visión a largo plazo. Queremos seguir utilizando nuestras capacidades para generar más oportunidades de negocio y contribuir al desarrollo de todo el ecosistema de viajes", concluye Pinto.