Según el ejecutivo, el problema no radica en la escasez de BTC, sino en el deterioro fiscal y el descontrol del gasto público en Washington

Strive proyecta un crecimiento anual compuesto del 50% para Bitcoin hacia 2030, consolidando al activo como refugio ante la depreciación monetaria.

El ejecutivo atribuye este pronóstico al deterioro fiscal y al descontrol del gasto público, con una deuda nacional que supera los 40 billones.

Matt Cole, CEO de Strive, afirmó que el precio de Bitcoin subirá hasta el infinito frente al dólar debido a la crisis de deuda en Estados Unidos.

Matt Cole, CEO de Strive, opinó que Bitcoin (BTC) "subiría hasta el infinito" frente al dólar, en un contexto de crisis de deuda en Estados Unidos.

Según el ejecutivo, el problema no radica en la escasez de BTC, sino en el deterioro fiscal y el descontrol del gasto público en Washington.

El CEO de Strive revela qué podría llevar a Bitcoin a máximos inéditos frente al dólar

Cole realizó estas declaraciones en Bloomberg Crypto, donde explicó que si la Reserva Federal y el Tesoro dejaran de intervenir en el mercado de bonos, el rendimiento de los títulos a 10 años superaría el 10%, lo que reflejaría la verdadera magnitud de la crisis.

Para el CEO, la intervención actual solo retrasa un ajuste inevitable, ya que ningún partido político muestra voluntad de recortar el gasto.

Strive, una empresa que gestiona tesorería en Bitcoin, fue uno de los compradores más agresivos en este ciclo, acumulando BTC en su balance como estrategia de cobertura frente al deterioro del dólar.

Cole indicó que el modelo de tesorería cripto no perdió vigencia, sino que las compañías sin una tesis clara fueron las que sufrieron durante el mercado bajista.

Bitcoin podría subir hasta el infinito frente al dólar, según el CEO de Strive, Matt Cole

La lógica de Cole es que el valor del dólar se verá erosionado por déficits fiscales crecientes y costos de deuda cada vez más altos.

Con la deuda pública estadounidense superando los u$s40 billones en agosto de 2026, el ejecutivo considera que Bitcoin se posiciona como un refugio frente a la depreciación de la moneda. "Creemos que Bitcoin puede, en efecto, subir hasta el infinito frente al dólar", sostuvo.

Strive proyectó un crecimiento anual compuesto del 50% para Bitcoin hasta 2030, cifra que Cole consideró conservadora en comparación con ciclos alcistas anteriores.

Además, destacó que la acción preferente SATA de la compañía, que paga dividendos diarios en efectivo, superó el rendimiento del propio BTC en más del 100% en 2026, incluso cuando el precio de la criptomoneda se mantuvo relativamente estable.

Las declaraciones llegan en un momento en que los criptoactivos recuperaron más de u$s3 billones en capitalización de mercado desde enero de 2026, impulsados por la percepción de que los activos digitales ofrecen una alternativa frente a la fragilidad del sistema financiero tradicional.