La señal se activó tras el rally de septiembre, con la capitalización total del mercado superior a u$s3 billones y el dominio de BTC estancado

Otros índices, como Blockchain Center, aún no confirman la “altseason” clásica, sugiriendo un fenómeno incipiente.

La señal de Glassnode alcanzó 81,25/100; las altcoins sumaron u$s1,19 billones, un 33% más desde agosto.

Glassnode confirma que el mercado cripto entró en “altseason”, con altcoins superando a Bitcoin tras un rally en septiembre.

Glassnode confirmó que el mercado cripto entró en "altseason", un período en el que las altcoins superan a Bitcoin en rendimiento.

La señal se activó tras el rally de septiembre, con la capitalización total del mercado superando los u$s3 billones y el dominio de BTC estancado por debajo del 60%.

La métrica Altcoin Cycle Signal de Glassnode alcanzó un nivel de 81,25 sobre 100, lo que indica que el capital está rotando hacia las altcoins.

Este indicador compara el desempeño de las 250 criptomonedas más grandes (excluyendo stablecoins) frente a Bitcoin y emite una señal de "altseason" cuando las altcoins muestran un crecimiento relativo superior.

En este caso, el repunte no se debió a una caída de BTC, sino a una amplia participación de tokens que acompañaron la subida.

El rally de septiembre llevó a Bitcoin a un máximo mensual de u$s86.000, mientras que la capitalización de las altcoins alcanzó u$s1,19 billones, su nivel más alto desde enero y con un aumento del 33% desde mediados de agosto.

Se encamina la altseason y Bitcoin queda relegado

En paralelo, el dominio de Bitcoin se mantiene en torno al 59,7%, sin lograr superar el umbral del 60%.

Si bien la señal de Glassnode apunta a una temporada de altcoins, otros indicadores más estrictos —como los que requieren que el 75% de las principales monedas superen a Bitcoin en un período de 90 días— aún no confirman un "altseason" clásico.

Un ejemplo es el Altcoin Season Index de Blockchain Center, el cual indicó que actualmente no estamos en "altseason". El índice se ubica en torno a 47–49 puntos sobre 100, lo que muestra que menos de la mitad de las principales altcoins han superado el rendimiento de Bitcoin en los últimos 90 días.

El indicador mide el desempeño de las 50 o 100 principales altcoins por capitalización de mercado (excluyendo stablecoins y tokens envueltos) frente a Bitcoin en un período de 90 días.

Si al menos el 75% de esas altcoins superan a BTC, se considera que el mercado entró en "altseason". Por el contrario, si menos del 25% lo logra, se habla de "Bitcoin season". Los valores intermedios reflejan fases de transición.

Esto significa que el fenómeno aún sería incipiente y dependería de la continuidad del flujo de capital hacia proyectos alternativos.