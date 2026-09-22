La criptomoneda número tres subió 5,07% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Creada por Ripple para pagos transfronterizos, esta divisa procesa 1.500 transacciones por segundo pese a afrontar demandas de la SEC.

El mercado de criptomonedas capitaliza u$s2,93 billones, liderado por Bitcoin a u$s86.359,46 con una participación del 59,17%.

La criptomoneda XRP alcanza una capitalización de u$s99.244,65 millones tras subir un 5,07% y cotizar a u$s1,58 en Binance.

Este martes, XRP, logró una capitalización de u$s99.244,65 millones, tras experimentar un alza de 5,07% en las últimas 24 horas, operando a u$s1,58 en la plataforma de Binance.

El martes 22 de septiembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,93 billones, según el panel de CoinMarketCap.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 0,73% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,17%, Ethereum logró un 11,45%, y las demás monedas un 29,38%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del martes 22 de septiembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s86.359,46 (0,54%)

Ethereum: u$s2.749,47 (0,08%)

BNB: u$s786,23 (-1,68%)

Ripple: u$s1,58 (5,07%)

XRP: u$s117,91 (0,54%)

Cardano: u$s0,25 (3,26%)

Polkadot: u$s1,18 (0,41%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,59%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 22 de septiembre:

Bitcoin: $138,59 millones

Ethereum: $4,40 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.528,84

XRP: $188.853,10

Cardano: $400,55

Polkadot: $1.883,10

Dogecoin: $159,78

Polygon: $173,32

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este martes 22 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.597

DAI: $1.601,80

USDC: $1.597,10

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.

Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.