La criptomoneda número cinco subió 0,50% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Solana, fundada por Anatoly Yakovenko, es una blockchain líder por su escalabilidad y bajos costos frente a Ethereum.

El mercado global de criptomonedas alcanzó los u$s2,94 billones, con Bitcoin y Ethereum como principales dominadores.

El valor de Solana es u$s118,01 este 22/09/2026, con una suba de 0,50%; su capitalización supera u$s69.331 millones.

Con un valor circulante de u$s69.331,42 millones, Solana subió un 0,50% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s118,01 este martes, de acuerdo con los registros de Binance.

El martes 22 de septiembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,94 billones, según el panel de CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 0,77% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,21%, Ethereum lo sigue con un 11,44%, y el resto suma un 29,35%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el martes 22 de septiembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s86.516,71 (0,60%)

Ethereum: u$s2.751,44 (0,04%)

BNB: u$s787,98 (-1,32%)

Ripple: u$s1,57 (4,41%)

Solana: u$s118,01 (0,50%)

Cardano: u$s0,25 (2,83%)

Polkadot: u$s1,18 (0,27%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,71%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este martes 22 de septiembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $138,90 millones

Ethereum: $4,41 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.520,09

Solana: $189.028,10

Cardano: $401,37

Polkadot: $1.897,68

Dogecoin: $159,46

Polygon: $173,83

En otro orden, este martes 22 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.595,80

DAI: $1.602,60

USDC: $1.596,40

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es un ejemplo de evolución tecnológica dentro del mundo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, Solana se propuso abordar los desafíos de escalabilidad que enfrentan redes como Bitcoin y Ethereum.

El principal diferenciador de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite organizar las transacciones antes de ser validadas, aumentando significativamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, Solana puede gestionar miles, destacándose por su eficiencia.

En 2020, Solana lanzó su red principal, posicionándose como una de las blockchains más rápidas y económicas. Estas características la hicieron especialmente atractiva para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, como plataformas DeFi y proyectos de NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos accesibles. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más adoptada, Solana ofrece una alternativa viable para aquellos que priorizan escalabilidad y rapidez en sus proyectos.

Sin embargo, Solana no ha estado exenta de problemas, enfrentando interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, el equipo y la comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se posiciona como una de las blockchains más prometedoras, logrando equilibrar velocidad, eficiencia y costos bajos, y consolidándose como una seria competidora frente a Ethereum.