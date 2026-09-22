En las últimas 24 horas, la criptomoneda más importante subió 0,60%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales

Adquiera criptomonedas en Argentina abriendo cuenta en exchanges reguladas como Binance/Bitget y evite plataformas riesgosas.

Bitcoin domina el mercado con 59,21%; se detallan cotizaciones de Ethereum, Ripple y otras en dólares y pesos argentinos.

Bitcoin subió 0,60% a u$s86.516,71; el mercado global de criptomonedas creció 0,77% a u$s2,94 billones.

Según el panel de Binance, Bitcoin, la criptomoneda líder, subió 0,60% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s86.516,71, con una capitalización de mercado de u$s1,74 billones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,94 billones de capitalización este martes 22 de septiembre, con 39.734 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,77% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,21%, Ethereum mantiene un 11,44%, y el resto agrupa el 29,35%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 22 de septiembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s86.516,71 (0,60%)

Ethereum: u$s2.751,44 (0,04%)

BNB: u$s787,98 (-1,32%)

Ripple: u$s1,57 (4,41%)

Solana: u$s118,01 (0,50%)

Cardano: u$s0,25 (2,83%)

Polkadot: u$s1,18 (0,27%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,71%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, martes 22 de septiembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $138,90 millones

Ethereum: $4,41 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.520,09

Solana: $189.028,10

Cardano: $401,37

Polkadot: $1.897,68

Dogecoin: $159,46

Polygon: $173,83

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este martes 22 de septiembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.595,80

DAI: $1.602,60

USDC: $1.596,40

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferencias en pesos para fondear y realizar compras de criptomonedas.

Luego, basta con elegir la divisa digital deseada y adquirirla. Algunas exchanges también permiten el uso de tarjetas de crédito a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

Además, es posible intercambiar distintos activos y realizar transferencias de criptomonedas usando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que permite transacciones directas entre usuarios.

En este sistema, es esencial verificar la reputación del vendedor y su historial de operaciones para garantizar una transacción segura.

Por último, los especialistas aconsejan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por varios usuarios.

Estas carecen de herramientas de seguridad necesarias, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de fondos y datos.