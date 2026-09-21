Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza la marcha de Bitcoin y anticipa cómo puede moverse en el corto plazo

La cotización de BTC supera medias móviles clave, pero un RSI cercano a 70 sugiere posible sobrecompra y volatilidad futura.

Los ETF spot de Bitcoin registraron entradas por u$s433 millones, reflejando la creciente demanda institucional en el mercado.

Bitcoin cotiza cerca de u$s84.800 con un alza del 7% en 5 días, impulsado por flujos en ETF spot y búsqueda de activos ante inflación.

Bitcoin (BTC) retomó fuerza este lunes, cotizando cerca de los u$s84.800 y acumulando una subida de más de 7% en los últimos cinco días.

Dos factores contribuyeron a sostener este movimiento: los flujos hacia los ETF spot y la búsqueda de los inversores por opciones de activos en un entorno de inflación todavía elevada.

Los ETF registraron entradas por u$s433 millones el viernes, frente a los u$s159 millones del día anterior, reforzando la importancia de la demanda institucional para el avance reciente de BTC.

Desde el punto de vista técnico, el escenario también mejoró. Bitcoin se mantiene por encima de las medias exponenciales de 50, 100 y 200 días, y refuerza la estructura alcista observada en los últimos días.

Sin embargo, el RSI cercano a 70 muestra que el activo se aproxima a una zona de sobrecompra, algo que podría aumentar la volatilidad después de una subida tan rápida.

Otro factor importante fue la liquidación de más de u$s700 millones en posiciones durante la recuperación, con las posiciones cortas representando la mayor parte de las liquidaciones.

Esto indica que parte del movimiento reciente también estuvo impulsado por el cierre forzado de apuestas bajistas.

Al mismo tiempo, la caída del petróleo por cuarta sesión consecutiva, por debajo de los u$s100, ayuda a aliviar parte de las preocupaciones en el entorno macroeconómico.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina.