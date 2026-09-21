El marketplace de la banca provincial se suma al evento promocional en categorías como tecnología, hogar, moda, gaming, entre otros rubros

La Banks Week es un evento clave de financiación online y Provincia Compras lleva 2,5 M de ventas.

Clientes de Banco Provincia con tarjetas Visa o Mastercard acceden a miles de productos.

Provincia Compras ofrece hasta 18 cuotas sin interés en la Banks Week 2026, del 21 al 29 de septiembre.

Provincia Compras, el marketplaces desarrollado por Banco Provincia, se suma a la Banks Week 2026 con hasta 18 cuotas sin interés.

El beneficio estará disponible entre el 21 y el 29 de septiembre en toda la tienda online.

Alcanza a miles de productos de tecnología, electrodomésticos, hogar, moda, deportes, salud, belleza y más.

La propuesta permite pagar en cuotas fijas y sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Durante los nueve días de la acción, los usuarios y las usuarias podrán recorrer una amplia oferta y aprovechar una de las oportunidades de financiación más destacadas del año en el e-commerce.

La plataforma nació en marzo de 2023 y ya acumula más de 2,5 millones de ventas.

Qué es la Banks Week y qué bancos participan

La Banks Week es una iniciativa comercial del sector financiero que reúne durante varios días promociones y condiciones especiales de financiación.

Bancos y plataformas asociadas ofrecen beneficios exclusivos, como cuotas sin interés y descuentos en distintos rubros.

Por eso se consolidó como uno de los eventos más relevantes del calendario de consumo online.

La edición 2026 es la tercera y reúne a:

ICBC

Galicia

Credicoop

Santander

Macro

Banco Provincia

Banco de Córdoba

Según cada entidad, habrá envíos sin cargo y planes de 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés, con descuentos de hasta 50%.

Las condiciones de cada banco pueden consultarse en banksweek.com.ar.

Cinco productos para comprar en 18 cuotas sin interés en Provincia Compras

Entre los artículos que ofrece Provincia Compras se destaca el Smart TV Samsung 65 pulgadas QLED 4K.

También figura el celular Samsung Galaxy A57 5G de 256 GB y 8 GB de RAM.

Para trabajo y estudio aparece la notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 de 15,6 pulgadas, con procesador Ryzen 7, 16 GB y 512 GB.

La silla ergonómica para oficina, ajustable y con respaldo de malla, apunta a quienes arman su espacio de home office.

Para quienes buscan entretenimiento aparece la consola PlayStation 5, una de las más buscadas por los gamers.

Desde la entidad resaltaron que conviene revisar en cada ficha el stock y las condiciones de financiación vigentes.

Cómo comprar en Provincia Compras con cuotas sin interés

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente de Banco Provincia y generar una cuenta de usuario con una contraseña personal y secreta.

Se puede pagar con tarjeta de débito, pero para acceder a las cuotas hace falta una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes no tengan una pueden gestionarla desde el mismo portal, completando un formulario de presolicitud.

Luego, un ejecutivo o ejecutiva de cuenta se comunicará para finalizar el proceso de otorgamiento.

Es clave ingresar con usuario registrado y verificar qué productos están incluidos en la promoción de cuotas sin interés.

Todas las categorías y productos alcanzados se pueden consultar en www.provinciacompras.com.ar durante la vigencia de la Banks Week.