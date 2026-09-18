La criptomoneda número dos subió 5,05% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Vitalik Buterin lanzó Ethereum en 2015 para impulsar contratos inteligentes, NFTs y la Web3 descentralizada.

El mercado de cripto alcanza u$s2,75 billones, dominado por Bitcoin (58,94%); Argentina ve alzas en varias coins.

Criptomonedas crecieron 5,10% en el mercado global; Ethereum subió 5,05% a u$s2.580,06, destacando en el alza de hoy.

Con un alza de 5,05% en las últimas 24 horas, Ethereum cotiza a u$s2.580,06 este viernes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s314.918,93 millones, según Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,75 billones este viernes 18 de septiembre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 5,10% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 58,94%, Ethereum lo sigue con un 11,44%, y el resto suma un 29,63%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al viernes 18 de septiembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.718,27 (5,60%)

Ethereum: u$s2.580,06 (5,05%)

BNB: u$s758,35 (4,56%)

Ripple: u$s1,38 (6,11%)

Solana: u$s110,45 (9,82%)

Cardano: u$s0,22 (9,02%)

Polkadot: u$s1,14 (8,87%)

Dogecoin: u$s0,09 (7,63%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este viernes 18 de septiembre:

Bitcoin: $129,07 millones

Ethereum: $4,13 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.215,49

Solana: $177.100,50

Cardano: $351,20

Polkadot: $1.819,14

Dogecoin: $140,37

Polygon: $161,58

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este viernes 18 de septiembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,50

DAI: $1.600,23

USDC: $1.596,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

En 2015, Ethereum fue lanzado por Vitalik Buterin y su equipo como una blockchain que permitiría mucho más que solo transacciones de criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain como un medio descentralizado de intercambio, Ethereum introdujo una red que permitía la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten realizar transacciones y acuerdos sin la necesidad de un intermediario.

Ethereum fue financiado a través de un crowdfunding en 2014 y, con la creación de su criptomoneda Ether (ETH), ofreció una alternativa poderosa a las monedas tradicionales.

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para el éxito de Ethereum, ya que permiten realizar acuerdos de forma transparente y automática, lo que ha hecho posible su implementación en diversas industrias como el sector financiero, la salud y la logística.

Además de la creación de contratos inteligentes, Ethereum popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas y activos digitales.

Entre estos activos, las stablecoins y los NFTs han destacado, ya que las primeras ofrecen estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado y los segundos han revolucionado el mundo del arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras plataformas, como BNB y Avalanche, basaran su estructura en Ethereum, promoviendo la interoperabilidad entre redes.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad, permitiendo que Ethereum pueda procesar más transacciones a menor costo.

A través de su tecnología, Ethereum también ha sido pionero en la construcción de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que promete devolver el control sobre los datos a los usuarios y eliminar los intermediarios tradicionales, creando así una web más justa y equitativa.