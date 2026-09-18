En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno subió 5,67%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

La CNV regula la compra segura de criptomonedas en exchanges como Binance y Bitget; alerta sobre riesgos en plataformas como Paxful.

Bitcoin cotiza a $129,07 millones y Ethereum a $4,13 millones en pesos argentinos, mientras USDT vale $1.595,50.

El precio de Bitcoin superó u$s80.780 (suba 5,67%) y el mercado cripto global aumentó 4,99% este 18 de septiembre de 2026.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, alcanzó los u$s80.780,65 este viernes, lo que equivale a un aumento del 5,67% y un mercado circulante de u$s1,62 billones, según Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,75 billones de capitalización este viernes 18 de septiembre, de acuerdo con CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 4,99% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 58,95% de dominancia, seguido por Ethereum con el 11,45%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,61% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al viernes 18 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s80.780,65 (5,67%)

Ethereum: u$s2.582,01 (4,92%)

BNB: u$s757,18 (4,39%)

Ripple: u$s1,38 (6,10%)

Solana: u$s110,52 (9,85%)

Cardano: u$s0,22 (8,97%)

Polkadot: u$s1,13 (8,16%)

Dogecoin: u$s0,09 (7,58%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al viernes 18 de septiembre:

Bitcoin: $129,07 millones

Ethereum: $4,13 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.215,49

Solana: $177.100,50

Cardano: $351,20

Polkadot: $1.819,14

Dogecoin: $140,37

Polygon: $161,58

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este viernes 18 de septiembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,50

DAI: $1.600,23

USDC: $1.596,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para operar con criptomonedas en Argentina, es fundamental abrir una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitget y otras compañías que están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos para fondear y adquirir activos digitales.

El proceso consiste en elegir la criptomoneda deseada y comprarla. Algunas exchanges también admiten tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago u otros servicios.

Además, estas plataformas permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra posibilidad es operar a través del sistema persona a persona (P2P), que facilita transacciones directas entre usuarios.

Los métodos de pago incluyen cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es crucial revisar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, los especialistas advierten sobre plataformas no seguras, como Paxful, que cuenta con denuncias por estafas por parte de los usuarios. Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, exponiendo a los usuarios a robos y fraudes

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