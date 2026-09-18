Uniswap, Arbitrum y NEAR lideraron las subas de la semana en el mercado cripto. Cómo funcionan sus redes y el análisis técnico.

El mercado de activos digitales cerró una semana de marcados rendimientos positivos para un segmento específico de tokens vinculados a la infraestructura descentralizada y las finanzas alternativas.

De acuerdo con las métricas oficiales de la plataforma de análisis y seguimiento de precios CoinMarketCap al viernes 18 de septiembre de 2026, tres proyectos del ecosistema blockchain sobresalieron en el tablero internacional al acumular ganancias de entre 44% y 47% en el balance de los últimos siete días.

El repunte estuvo encabezado por Uniswap (UNI), Arbitrum (ARB) y NEAR Protocol (NEAR), activos que registraron subas abruptas y captaron la atención de la comunidad financiera global.

Más allá de los movimientos especulativos de la rueda bursátil, cada una de estas herramientas cumple un rol técnico concreto en la arquitectura de contratos inteligentes, la escalabilidad de transacciones y el desarrollo de aplicaciones basadas en datos.

UNI, ARB y NEAR se destacaron en la semana (Fuente: CoinMarketCap)

Cómo operan Uniswap, Arbitrum y NEAR Protocol y para qué sirve cada token

La utilidad de estas tres redes se divide en distintas capas de la infraestructura criptográfica, resolviendo problemas específicos de intercambio, velocidad y cómputo:

Uniswap (UNI) - El estándar de las finanzas descentralizadas (DeFi): Es el protocolo pionero y de mayor volumen de intercambio descentralizado (DEX) dentro de la red Ethereum. A diferencia de una casa de cambio tradicional, no cuenta con un libro de órdenes centralizado ni custodia los fondos de los usuarios; opera mediante contratos inteligentes y fondos de liquidez automáticos (Automated Market Makers). Su token nativo, UNI, cumple funciones de gobernanza: permite a sus tenedores votar sobre cambios en las tarifas del protocolo, asignación de fondos de tesorería y actualizaciones de código. Al viernes 18 de septiembre de 2026, UNI cotiza a u$s8,75 , con un salto diario del 26,32% y una ganancia semanal del 47,35% , alcanzando una capitalización de mercado de u$s5.430 millones .

Arbitrum (ARB) - La autopista de escalabilidad de Ethereum (Capa 2): Es una solución de segunda capa diseñada para descongestionar la red principal de Ethereum mediante la tecnología de Optimistic Rollups. Su propósito operativo es procesar miles de transacciones por segundo fuera de la cadena principal agrupándolas en lotes, lo que abarata significativamente el costo de las comisiones de gas y acelera la confirmación de transferencias para usuarios y desarrolladores. El token ARB sirve para votar propuestas dentro de la organización autónoma descentralizada (DAO) que administra el ecosistema. Según CoinMarketCap al 18 de septiembre de 2026, ARB cotiza a u$s0,2044 , con una suba en 24 horas del 23,55% , un avance semanal del 46,29% y una capitalización bursátil de u$s1.380 millones .

NEAR Protocol (NEAR) - Computación en la nube para aplicaciones e Inteligencia Artificial: Es una red de primera capa (competidora de Ethereum y Solana) enfocada en la usabilidad y el alto rendimiento, construida sobre un mecanismo de partición de datos denominado Nightshade Sharding. Esta arquitectura permite que la red aumente su capacidad de procesamiento a medida que crece el uso, orientándose a servir como infraestructura informática para modelos de inteligencia artificial y aplicaciones Web3 sin requerir configuraciones técnicas complejas. El token NEAR se utiliza para pagar tarifas de cómputo y almacenamiento en la red, además de operar como instrumento de consenso (staking). Al 18 de septiembre de 2026, NEAR cotiza a u$s3,50, con una suba diaria del 21,94% y un incremento semanal acumulado del 44,31%, alcanzando un valor de mercado total de u$s4.570 millones.

¿Qué impulsó los aumentos semanales y qué variables técnicas explican la reacción del mercado?

El comportamiento de los tres criptoactivos no responde a un único catalizador individual, sino a una combinación de factores del ciclo de mercado y reactivación operativa:

Rebote coordinado del ecosistema Ethereum: Tanto Uniswap como Arbitrum mantienen una correlación directa con la liquidez de la red Ethereum. La rotación de carteras hacia protocolos de finanzas descentralizadas generó un incremento en el volumen transaccional de los creadores de mercado automatizados y en el uso de capas secundarias de liquidación rápida.

Interés en la convergencia de blockchain e IA: En el caso de NEAR Protocol, la atención del mercado institucional se vio traccionada por su posicionamiento en el desarrollo de infraestructuras para agentes autónomos de inteligencia artificial que requieren pagos programables y cómputo distribuido sin intermediarios.

Dinámica de precios y volumen: El dato determinante registrado por las pizarras es la aceleración en las últimas 24 horas: las tres monedas experimentaron alzas concentradas de entre 21% y 26% en un solo día, lo que sugiere el ingreso de flujos de capital derivados de liquidaciones de posiciones cortas en los mercados de derivados financieros.

El presente artículo tiene fines estrictamente informativos y de divulgación tecnológica sobre el funcionamiento de las redes descentralizadas. Las cotizaciones y porcentajes reflejan el estado del mercado al 18 de septiembre de 2026 según la plataforma CoinMarketCap. Las criptomonedas son activos caracterizados por una extrema volatilidad de precios y un alto nivel de riesgo. Este contenido no constituye bajo ninguna circunstancia una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de instrumentos digitales. Antes de tomar decisiones patrimoniales, se recomienda realizar un análisis propio y consultar a profesionales matriculados en finanzas.