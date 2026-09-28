El relevamiento de riqueza cripto también midió cuántas fortunas superan los cien millones de dólares y qué puesto logró Argentina en el ranking global

La facilidad para mover activos digitales impacta en la residencia fiscal y acelera el intercambio de información entre países.

El "Crypto Wealth Report 2026" de Henley & Partners registra 20+ multimillonarios y sitúa a Argentina en el puesto 26.

Más de 135.000 personas poseen fortunas millonarias en criptomonedas, el 70% de ellas construidas con Bitcoin.

El mundo ya tiene más de 135.000 personas con fortunas millonarias en criptomonedas, y siete de cada diez la construyeron con Bitcoin.

Así lo muestra el Crypto Wealth Report 2026, el relevamiento anual de Henley & Partners, firma internacional especializada en asesoría sobre residencia y ciudadanía, que sigue de cerca la riqueza acumulada en activos digitales a nivel global.

La caída del precio no frenó la acumulación de fortunas

El dato llama la atención porque Bitcoin atravesó en 2026 una de sus correcciones más duras del ciclo: hacia fines de agosto, todo el mercado de criptomonedas valía cerca de u$s2,6 billones, y Bitcoin representaba unos u$s1,6 billones de ese total.

La moneda llegó a perder más de la mitad de su valor durante la corrección de mediados de año y, aunque después se recuperó en parte, seguía cotizando casi 40% por debajo de su máximo histórico de octubre de 2025.

Aun así, según la propia firma, esta caída fue más leve que las que sufrió Bitcoin después de sus picos de 2011, 2013, 2017 y 2021, cuando llegó a desplomarse más de 75% en cada ciclo.

Cuántas personas acumulan grandes fortunas en cripto

El crecimiento también se nota en la base: unas 742 millones de personas tienen hoy algún activo digital, y 371 millones de ellas poseen Bitcoin.

Más arriba en la escala de riqueza, el informe encontró:

Casi 300 personas con más de u$s100 millones en activos digitales, la mitad de ellas solo en Bitcoin

en activos digitales, la mitad de ellas solo en Bitcoin Poco más de 20 multimillonarias en criptomonedas, nueve de las cuales tienen su fortuna exclusivamente en Bitcoin

Cómo quedó Argentina en el ranking

Además de contar fortunas, Henley & Partners comparó a 36 países y territorios según más de 900 indicadores de regulación, impuestos, infraestructura e innovación cripto. Singapur lideró la tabla, seguido por Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Estados Unidos y Suiza.

Argentina entró por primera vez a este ranking y se ubicó en el puesto 26, mientras que Paraguay, también debutante, quedó en el puesto 35.

Por qué crece el interés por la residencia fiscal

Para Dominic Volek, director del Grupo de Clientes Privados de Henley & Partners, la facilidad para mover y guardar activos digitales de un país a otro le está dando cada vez más peso a las decisiones sobre dónde vivir y bajo qué reglas fiscales.

Según remarcó, aunque las criptomonedas crucen fronteras sin problema, sus dueños siguen atados a las leyes impositivas y jurídicas del país donde residen.

Ese punto también resuena en la región: varios países de América Latina, Argentina incluida, avanzan hacia esquemas de intercambio automático de información fiscal sobre activos digitales, algo que ya empieza a pesar en las decisiones de los grandes inversores cripto sobre dónde radicarse.

Mientras el mercado sigue con sus vaivenes de subas y caídas, la cantidad de personas con grandes fortunas en activos digitales no deja de crecer, y eso obliga tanto a los inversores como a los reguladores a repensar cómo gestionar ese dinero.