Jamie Dimon sostuvo que un marco nacional permitiría evitar un mosaico de normas estatales y reducir la incertidumbre para las empresas

Su postura contrasta con líderes tech (Anthropic) que piden reducir el ritmo de IA, en debate sobre seguridad, desarrollo y liderazgo de EEUU.

Dimon prioriza un marco regulatorio federal para la IA, alertando que normas estatales dispersas dificultarían las operaciones tecnológicas.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, respalda la supervisión federal de la IA, pero con un enfoque de "toque ligero".

Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, respaldó una eventual supervisión federal de la industria de la inteligencia artificial (IA), aunque planteó que debería aplicarse con un enfoque de "toque ligero".

El banquero sostuvo que si los Estados Unidos decide avanzar con una regulación específica para el sector, debería hacerlo principalmente desde el gobierno federal y no mediante una multiplicidad de normas estatales.

"Si va a haber algo, debería ser federal. Debería ser de toque ligero", deslizó Dimon durante una entrevista.

Agregó que la coexistencia de regulaciones diferentes en cada estado podría dificultar las operaciones de las compañías y complicar el comercio de tecnologías de IA dentro del país.

El planteo llegó en un momento en que Washington, las grandes empresas tecnológicas y distintos sectores de la economía estadounidense debaten cómo establecer mecanismos de seguridad para modelos cada vez más avanzados sin afectar su desarrollo y adopción.

Para Dimon, uno de los principales desafíos no es solamente determinar cuánto debe regularse la IA, sino también quién debería establecer las reglas.

¿Por qué Dimon cree que la IA debería estar regulada?

El ejecutivo subrayó que el gobierno federal tendrá su propia posición sobre la IA, mientras que cada estado puede adoptar criterios diferentes.

Para el CEO, esa situación podría generar un entramado regulatorio difícil de gestionar para compañías que desarrollan modelos, comercializan herramientas basadas en IA o incorporan estos sistemas en productos financieros y tecnológicos.

La preocupación por la fragmentación regulatoria no es nueva en los Estados Unidos, ya que la Administración Trump impulsó durante 2026 la búsqueda de un marco federal que limite las diferencias entre estados.

Mientras tanto, continúa el debate legislativo sobre hasta dónde debería llegar la autoridad federal frente a las normas locales.

Dimon también reconoció los riesgos de una intervención gubernamental y reconoció que existe preocupación en el sector privado respecto de que una posible participación del Gobierno.

Las empresas tienen miedo que esta intervención genere consecuencias no deseadas en una industria que todavía cambia rápidamente.

Por qué se trata de un debate que va más allá de la regulación

Las declaraciones del CEO de JPMorgan se producen pocos días después de que Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidiera públicamente reducir el ritmo de desarrollo de los modelos de IA de frontera.

En un ensayo publicado en septiembre, Amodei sostuvo que el avance de las capacidades de estos sistemas está acelerándose y que las medidas de seguridad deben tener tiempo suficiente para acompañar ese proceso.

Entre sus preocupaciones mencionó el uso de IA para ciberataques, bioterrorismo, disrupciones económicas y la posibilidad de que los sistemas adquieran capacidades difíciles de controlar.

En esa línea, Amodei propuso, entre otras medidas, una mayor participación gubernamental y evaluaciones realizadas por terceros y también planteó la posibilidad de establecer mecanismos de regulación que alcancen a las compañías estadounidenses que desarrollan modelos de frontera.

Ese planteo recibió respaldo de otros referentes de la industria como Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, que apoyaron la idea de reducir o "dosificar" el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados.

Sin embargo, la propuesta se enfrenta con la prioridad declarada por la Administración Trump de mantener el liderazgo estadounidense en IA y la competencia tecnológica con China.

El debate, por lo tanto, es ahora sobre seguridad, regulación, y también involucra cuestiones de competitividad, inversión y política tecnológica.

Cuál es la posición de Trump

El presidente Donald Trump cuestionó públicamente los pedidos de una desaceleración del desarrollo de la IA, ya que el mandatario planteó que los Estados Unidos debe preservar su ventaja tecnológica frente a China.

Mientras tanto, algunos integrantes de la administración de Trump plantearon que, si las compañías quieren establecer una desaceleración coordinada, deberán impulsar esos mecanismos por su propia cuenta.

Mientras el CEO de JPMorgan enfatizó la necesidad de un marco federal uniforme y flexible, el jefe de Anthropic sostuvo que los modelos de frontera requieren mecanismos específicos de evaluación y supervisión para que las medidas de seguridad puedan acompañar el ritmo de avance tecnológico.

El posicionamiento de Dimon tiene además una postura empresarial, ya que JPMorgan mantiene vínculos con Anthropic, la compañía detrás del modelo Claude, y participa junto con otros bancos en conversaciones sobre los riesgos de los modelos de frontera.

Según la información publicada sobre las declaraciones de Dimon, JPMorgan está trabajando con Anthropic y funcionarios federales en mecanismos destinados a coordinar respuestas frente a vulnerabilidades de ciberseguridad asociadas con modelos avanzados.

El banco también evaluó sus propias vulnerabilidades y compartiendo información obtenida durante esas investigaciones.