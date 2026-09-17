En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno subió 1,46%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Para invertir de forma segura, la CNV recomienda operar en exchanges registradas como PSAV, que permiten fondeo con pesos mediante cuenta virtual.

El mercado cripto total creció 2,16% este jueves, con Bitcoin ostentando una dominancia del 58,62% frente a Ethereum y otras criptomonedas líderes.

Bitcoin cotiza a u$s76.757,99 tras subir 1,46% en las últimas 24 horas, consolidando una capitalización de mercado global de u$s1,54 billones.

Bitcoin cotiza a u$s76.757,99 este jueves tras un aumento de 1,46% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,54 billones, según datos extraídos de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,63 billones este jueves 17 de septiembre, con 39.699 monedas en circulación.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 2,16% en el último día. Bitcoin lidera con un 58,62% de dominancia, seguido por Ethereum con el 11,45%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,93% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 17 de septiembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s76.757,99 (1,46%)

Ethereum: u$s2.468,07 (3,33%)

BNB: u$s729,04 (2,35%)

Ripple: u$s1,31 (3,18%)

Solana: u$s101,32 (4,36%)

Cardano: u$s0,20 (5,63%)

Polkadot: u$s1,07 (9,40%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,84%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 17 de septiembre:

Bitcoin: $122,78 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.093,36

Solana: $162.586,30

Cardano: $325,46

Polkadot: $1.701,70

Dogecoin: $131,62

Polygon: $157,34

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este jueves 17 de septiembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,20

DAI: $1.600,19

USDC: $1.596,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió la forma de hacer transacciones en el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un mecanismo de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones realizando cálculos matemáticos complejos. Este sistema garantiza la seguridad de la red, aunque con un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparable con el oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los desafíos en cuanto a escalabilidad y altos costos de transacción, soluciones como la Lightning Network han sido desarrolladas para mejorar la eficiencia.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa y con un gran impacto en el sector financiero global.