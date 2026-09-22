El cofundador de Real Vision explica que el oro ya no puede crecer más, mientras Bitcoin conserva la misma escasez pero en una etapa temprana de adopción

Bitcoin, y no el oro, es la cobertura más efectiva contra la devaluación, según el cofundador de Real Vision, Raoul Pal.

El exgestor de fondos de Goldman Sachs planteó, en una entrevista con el programa Wolf Financial Show, que la criptomoneda todavía atraviesa una etapa temprana de adopción, lo que le da un potencial de suba que el oro ya no tiene.

Para Pal, la devaluación es la fuerza que explica, en gran parte, la suba de los precios de los activos a lo largo del tiempo, y la vincula de forma directa con los ciclos de liquidez que manejan los bancos centrales y los gobiernos.

Cuánto le cuesta la devaluación a los ahorros, según Pal

La devaluación de una moneda es la pérdida constante de su poder adquisitivo cuando un banco central amplía la oferta monetaria.

Pal calcula que ese proceso resta valor a las monedas fiduciarias del mundo a un ritmo cercano al 8% cada año, mientras los salarios suelen crecer en torno al 3% anual, en línea con la economía real.

Esa brecha, sostiene el analista, es la que explica por qué las viviendas y otros activos escasos se volvieron cada vez más difíciles de comprar para quienes tienen ingresos promedio.

Por qué Bitcoin le gana al oro, según el cofundador de Real Vision

El oro funciona, para Pal, como un dinero base que ya no puede crecer más allá de lo que refleja la economía global. Bitcoin, en cambio, comparte esa escasez pero atraviesa una curva de adopción mucho más temprana, algo que resumió con una frase directa durante la entrevista.

"El oro digital es Bitcoin, pero Bitcoin está en una etapa más temprana de adopción", señaló Pal.

Según su análisis, solo dos clases de activos superaron de forma consistente la tasa de devaluación en los últimos años: las criptomonedas y las acciones tecnológicas que integran el índice Nasdaq, con un rendimiento anual cercano al 19% en los últimos 15 años.

Las criptomonedas, calculó, crecieron entre 45% y 110% por año en ese mismo período. El oro, los bienes raíces y otros activos tradicionales, agregó, suelen igualar la devaluación, pero no superarla.

El contexto argentino, entre la desaceleración y la inflación acumulada

En Argentina, donde la devaluación y la inflación marcaron la economía cotidiana durante décadas, el debate que plantea Pal tiene una lectura directa. El INDEC informó que la inflación de agosto se ubicó en 1,7%, el nivel mensual más bajo en 14 meses, con una suba interanual de 33,5% y un acumulado de 21,3% en lo que va de 2026.

Aun con la desaceleración, ese acumulado sigue muy por encima de la meta prevista para todo el año, lo que mantiene vigente entre los ahorristas locales la búsqueda de activos que protejan el poder de compra frente al peso.

Si Bitcoin logrará sostener la curva de adopción que describe Pal es, para el propio analista, una pregunta todavía abierta. El reciente repunte del oro, agrega, podría influir en cómo los inversores comparan ambos activos de acá a fin de 2026.