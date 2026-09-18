Las fortunas que suman cerca de u$s3 billones están detrás de filiales, sociedades locales y hasta bodegas con producción propia en Mendoza

El mapa incluye desde servicios de Amazon Web Services hasta bodegas de lujo LVMH en Mendoza.

Elon Musk con Starlink y Tesla Argentina, y gigantes como Google y Meta, profundizaron su presencia en 2026.

Las empresas de los 10 hombres más ricos del mundo operan en Argentina con filiales, sociedades locales, oficinas y hasta bodegas propias en Mendoza, según el Bloomberg Billionaires Index.

Sus fortunas combinadas suman cerca de u$s3 billones y sus compañías abarcan desde internet satelital y autos eléctricos hasta inteligencia artificial y producción de vinos al pie de los Andes.

Durante 2026, varias de estas corporaciones profundizaron su presencia local. A las operaciones consolidadas de Google, Microsoft, Oracle y Meta se sumaron la constitución de Tesla Argentina SRL y el crecimiento de Starlink, que ya supera los 700.000 usuarios en el país. El mapa completo de sus negocios argentinos incluye nombres que los usuarios utilizan todos los días sin asociarlos necesariamente a este ranking.

Musk lidera con Starlink y Tesla como punta de lanza en Argentina

Elon Musk encabeza la lista con una fortuna que llegó a superar el billón de dólares tras la salida a Bolsa de SpaceX en junio de 2026. En Argentina, su presencia se materializa en dos frentes:

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, opera comercialmente desde 2024 y convirtió al país en uno de sus mercados más relevantes de América Latina. El Enacom autorizó nuevas bandas de frecuencia y la empresa proyecta alcanzar el millón de usuarios antes de fin de año.

Tesla Argentina SRL, constituida en marzo de 2026 con sede en la avenida Eduardo Madero 900, Buenos Aires. Su objeto social incluye la importación de vehículos eléctricos, estaciones de carga y almacenamiento de energía. Avanza en una alianza con YPF para instalar 17 supercargadores en estaciones de servicio. La venta de autos se proyecta para 2027.

Google, Amazon y Meta: el negocio digital que no se ve pero factura

Tres de las mayores fortunas del ranking están vinculadas a servicios digitales que millones de argentinos usan a diario sin pensar en quién está detrás.

Larry Page y Sergey Brin , cofundadores de Google, ocupan el segundo y cuarto puesto con fortunas combinadas superiores a u$s560.000 millones . Google mantiene oficinas y un centro de ingeniería en Buenos Aires desde hace casi dos décadas, con negocios en publicidad digital, Google Cloud y todo su ecosistema de plataformas.

, cofundadores de Google, ocupan el segundo y cuarto puesto con fortunas combinadas superiores a . Google mantiene oficinas y un centro de ingeniería en Buenos Aires desde hace casi dos décadas, con negocios en publicidad digital, Google Cloud y todo su ecosistema de plataformas. Jeff Bezos , tercero con u$s280.000 millones , opera en el país a través de Amazon Web Services Argentina SRL, que ofrece servicios de computación en la nube e infraestructura tecnológica para empresas.

, tercero con , opera en el país a través de Amazon Web Services Argentina SRL, que ofrece servicios de computación en la nube e infraestructura tecnológica para empresas. Mark Zuckerberg, sexto con u$s219.000 millones, controla Meta. WhatsApp, Instagram y Facebook funcionan en Argentina a través de Facebook Argentina SRL y el grueso del negocio pasa por la pauta publicitaria que empresas locales contratan en sus plataformas.

De Dell y Oracle a Nvidia: la infraestructura tech con presencia local

Otros tres multimillonarios del Top 10 están conectados con Argentina mediante infraestructura tecnológica corporativa.

Michael Dell, quinto con u$s250.000 millones, mantiene Dell América Latina Corp., Sucursal Argentina, registrada ante la SEC. La compañía comercializa equipos, servidores y soluciones corporativas con un sitio específico para el país.

Larry Ellison, cofundador de Oracle y séptimo con u$s213.000 millones, tiene Oracle Argentina SA con oficinas en Buenos Aires dedicadas a consultoría, soporte y servicios tecnológicos.

Jensen Huang, CEO de Nvidia y octavo con u$s191.000 millones, no tiene filial propia en el país, pero sus chips y placas llegan a través de socios y distribuidores. Su caso es clave si Argentina logra desarrollar data centers para IA: al menos 14 grandes compañías tecnológicas evalúan instalarse en el país, según la Cámara Argentina de Internet.

Steve Ballmer, noveno con u$s174.000 millones, acumuló su fortuna en Microsoft. Si bien ya no dirige la compañía desde 2014, Microsoft mantiene una subsidiaria local activa al 30 de junio de 2026.

Bernard Arnault y LVMH: el lujo francés que cultiva uvas en Mendoza

Bernard Arnault, el único europeo del Top 10 con u$s150.000 millones, es dueño de LVMH, el conglomerado detrás de Louis Vuitton, Dior y Moët & Chandon. Su vínculo con Argentina no pasa por software ni servidores, sino por viñedos.

LVMH produce en Mendoza a través de tres bodegas:

Terrazas de los Andes , fundada en 1996 como subsidiaria de Moët Hennessy, con más de 500 hectáreas y un proceso avanzado de certificación en viticultura regenerativa orgánica.

, fundada en 1996 como subsidiaria de Moët Hennessy, con más de y un proceso avanzado de certificación en viticultura regenerativa orgánica. Chandon Argentina , instalada en Agrelo desde la década del 50, una de las marcas de espumantes más reconocidas del mercado local.

, instalada en Agrelo desde la década del 50, una de las marcas de espumantes más reconocidas del mercado local. Cheval des Andes, nacida en 1999 de la asociación entre Château Cheval Blanc y Terrazas de los Andes en Luján de Cuyo.

Mientras los demás multimillonarios llegan a Argentina a través de bits, satélites y servidores, el imperio de Arnault elabora vinos al pie de la cordillera. Es el vínculo productivo más tangible de toda la lista.