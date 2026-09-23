El indicador resume en un número del 0 al 100 si los inversores cripto actúan con miedo o con codicia, a partir de la volatilidad y el volumen de Bitcoin

Es una herramienta útil para inversores cripto, un termómetro emocional, pero reactivo y con foco en Bitcoin.

El Índice de Miedo y Codicia cripto, de Alternative.me, mide el sentimiento del mercado de Bitcoin (0-100).

El índice de miedo y codicia cripto es un indicador de sentimiento que traduce las emociones colectivas del mercado en un número del 0 al 100. Cuanto más cerca de cero, mayor es el miedo entre los inversores. Cuanto más cerca de 100, más codicia domina las decisiones.

Lo publica a diario el sitio Alternative.me y se convirtió en una de las herramientas más consultadas tanto por traders experimentados como por quienes recién empiezan a operar criptomonedas.

La lógica detrás del indicador parte de una premisa clásica de los mercados financieros: las emociones colectivas distorsionan los precios, y poner un número a esa emoción permite hacer una pausa antes de actuar por impulso.

El miedo extremo suele desatar ventas masivas. Los activos terminan cotizando por debajo de su valor real. La codicia extrema, en cambio, infla precios hasta niveles que difícilmente se sostienen en el tiempo.

Cómo se calcula el índice de miedo y codicia en criptomonedas

El valor diario surge de combinar cinco factores. Cada uno tiene un peso específico dentro del cálculo total, según la metodología que detalla Binance Academy.

Volatilidad – 25% del índice: compara las oscilaciones actuales del precio de Bitcoin con sus promedios de 30 y 90 días. Picos bruscos, sobre todo caídas pronunciadas, se interpretan como señal de miedo en el mercado. Impulso y volumen de mercado – 25%: mide el volumen de compraventa y la tendencia frente a los promedios recientes. Un volumen comprador alto y sostenido empuja el índice hacia la codicia. Redes sociales – 15%: analiza menciones, hashtags e interacciones relacionadas con Bitcoin en plataformas como X. Una actividad inusualmente alta y de tono optimista eleva el puntaje del indicador. Dominancia de Bitcoin – 10%: cuando la participación de Bitcoin en la capitalización total del mercado crece, suele indicar que los inversores buscan refugio en el activo más grande. Reducen exposición a altcoins, lo cual se lee como cautela. Tendencias de búsqueda en Google – 10%: un aumento de consultas como "por qué cae Bitcoin" apunta a miedo. Búsquedas asociadas a comprar o alcanzar máximos históricos señalan codicia.

Qué significa cada rango de la escala del Fear and Greed Index

La escala del índice de miedo y codicia cripto se divide en cinco zonas claramente diferenciadas:

0 a 24 – Miedo extremo

– Miedo extremo 25 a 49 – Miedo

– Miedo 50 – Zona neutral

– Zona neutral 51 a 74 – Codicia

– Codicia 75 a 100 – Codicia extrema

La lectura más difundida es la que se conoce como "enfoque contrarian": comprar cuando el miedo domina y vender cuando la codicia se desborda.

Es la versión cripto de la célebre frase atribuida a Warren Buffett: "Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos".

Sin embargo, eso no implica que cada lectura extrema sea una señal automática de acción. Un valor en miedo extremo puede sostenerse semanas mientras el precio sigue cayendo, y la codicia extrema puede persistir durante todo un rally alcista prolongado.

El contexto macroeconómico, las noticias regulatorias y los eventos específicos del ecosistema siempre pesan más que un número aislado.

Para qué sirve el índice y cuáles son sus principales limitaciones

El índice funciona mejor como termómetro emocional que como indicador de compra o venta. Sus tres usos más concretos son claros:

Primero: detectar si una decisión personal está motivada por el contexto emocional del mercado. Segundo: complementar el análisis técnico con una capa de sentimiento. Tercero: construir disciplina para no actuar en los extremos.

Las limitaciones son igualmente claras. El indicador es reactivo, no predictivo. Describe el ánimo actual, basado en gran medida en lo que ya ocurrió con el precio.

Además, está centrado en Bitcoin. Por lo tanto, puede no reflejar con precisión lo que sucede con altcoins o sectores específicos del ecosistema cripto.

Y las fuentes de datos sociales (menciones, hashtags, interacciones) son susceptibles a bots, campañas de marketing y modas pasajeras que distorsionan la lectura.

Tampoco dice nada sobre las causas del sentimiento. Un valor de miedo extremo tras una noticia regulatoria puntual es muy distinto a uno provocado por el colapso de una plataforma de intercambio. La cifra es la misma; el contexto lo cambia todo.

En definitiva, el índice de miedo y codicia cripto es un recurso útil para sumar a un análisis más amplio, nunca para reemplazarlo. Quien lo usa con esa premisa le saca provecho; quien lo trata como oráculo, se expone a decisiones apresuradas.