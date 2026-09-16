En las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda líder bajó un 3,03%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Ripple procesa hasta 1.500 transacciones por segundo con XRP, un activo clave para pagos internacionales pese a sus desafíos con la SEC.

Bitcoin lidera con una dominancia del 58,92% a u$s75.927, mientras que en Argentina el dólar cripto USDT cotiza a $1.595,60 pesos.

XRP cae un 3,03% y cotiza a u$s1,28, mientras el mercado global de criptomonedas registra una leve baja del 0,06% este miércoles.

XRP, la cuarta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s80.630,35 millones, registró un retroceso de 3,03% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,28 por unidad este miércoles, según datos de Binance.

CoinMarketCap registra este miércoles 16 de septiembre una capitalización de u$s2,59 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.693 monedas.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del -0,06% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,92%, seguido por Ethereum con un 11,36%. El resto suma un 29,72%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 16 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s75.927,16 (0,06%)

Ethereum: u$s2.414,14 (0,30%)

BNB: u$s716,18 (-0,21%)

Ripple: u$s1,28 (-3,03%)

XRP: u$s98,20 (0,05%)

Cardano: u$s0,19 (-2,56%)

Polkadot: u$s0,98 (2,61%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,22%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 16 de septiembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $121,61 millones

Ethereum: $3,85 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.048,33

XRP: $156.612,20

Cardano: $308,23

Polkadot: $1.567,40

Dogecoin: $127,57

Polygon: $147,86

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este miércoles 16 de septiembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.595,60

DAI: $1.604,84

USDC: $1.596,90

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, lanzada en 2012, es una criptomoneda desarrollada por Ripple y creada por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su meta principal es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería ni sistemas como el Proof of Work. Opera mediante el algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo.

Ripple ha colaborado con entidades financieras globales, permitiendo a XRP destacarse en el sector de pagos transfronterizos.

A pesar de los cuestionamientos por su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable. Ripple se mantiene enfocado en mejorar su infraestructura y seguridad.

Enfrentando retos legales con la SEC, XRP sigue siendo relevante en los pagos internacionales.