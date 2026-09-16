En las últimas 24 horas, la sexta cripto más importante no reportó cambios significativos. Precios de otras divisas digitales y dólares digitales

Solana se posiciona como alternativa rápida y escalable a Ethereum, atrayendo proyectos DeFi y NFT pese a interrupciones.

La tecnología Proof of History permite a Solana gestionar miles de transacciones, superando la velocidad de Ethereum.

Solana cotiza a u$s97,71 con una capitalización de u$s57.373 millones; el mercado cripto retrocede -0,16%.

Solana cotiza a u$s97,71 este miércoles tras un aumento de 0,08% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s57.373 millones, según datos extraídos de Binance.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,58 billones este miércoles 16 de septiembre, según el monitoreo de 39.693 monedas en CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -0,16% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,91%, Ethereum ocupa un 11,34%, y el resto representa un 29,75%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al miércoles 16 de septiembre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s75.750,77 (-0,28%)

Ethereum: u$s2.398,92 (-0,31%)

BNB: u$s716,84 (-0,33%)

Ripple: u$s1,29 (-0,76%)

Solana: u$s97,71 (-0,08%)

Cardano: u$s0,19 (-2,45%)

Polkadot: u$s0,98 (2,76%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,85%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 16 de septiembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $121,29 millones

Ethereum: $3,84 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.076,02

Solana: $156.860

Cardano: $310,13

Polkadot: $1.581,21

Dogecoin: $128,61

Polygon: $148,85

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este miércoles 16 de septiembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.596,90

DAI: $1.603,41

USDC: $1.598

Solana: qué es y cómo se fundó

El mayor aporte de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que organiza las transacciones de forma eficiente antes de confirmarlas, mejorando la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum, en sus primeros años, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo, Solana puede gestionar miles, marcando una diferencia significativa.

En 2020, Solana lanzó su red principal, estableciéndose como una plataforma innovadora y accesible. Esto atrajo a desarrolladores interesados en áreas como DeFi y NTF, donde Solana ofrecía una alternativa frente a los elevados costos de Ethereum.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido acelerado, ganándose la atención de usuarios y proyectos por su rendimiento técnico. Aunque Ethereum sigue siendo el estándar para las aplicaciones descentralizadas, Solana se posiciona como una alternativa más rápida y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado problemas como interrupciones en la red y cuestionamientos sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se destaca por su velocidad, bajos costos y eficiencia, consolidándose como una opción sólida y competitiva frente a Ethereum en el ecosistema cripto.