En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal retrocedió 0,21%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Lanzado por Satoshi Nakamoto en 2009, Bitcoin se posiciona como una moneda descentralizada y refugio de valor.

Al 16 de septiembre, Bitcoin lidera el mercado cripto con 58,90% de participación; Ethereum sigue con 11,34%.

El precio de Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más relevante, bajó 0,21% en las últimas 24 horas, tocando los u$s75.701,92, con un mercado de u$s1,52 billones, de acuerdo con Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, miércoles 16 de septiembre, una capitalización de u$s2,58 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.693 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,13% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 58,90%, Ethereum logró un 11,34%, y las demás monedas un 29,77%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al miércoles 16 de septiembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s75.701,92 (-0,21%)

Ethereum: u$s2.395,31 (-0,28%)

BNB: u$s715,53 (-0,52%)

Ripple: u$s1,29 (-0,65%)

Solana: u$s97,63 (-0,02%)

Cardano: u$s0,19 (-2,45%)

Polkadot: u$s0,98 (2,53%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,87%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al miércoles 16 de septiembre:

Bitcoin: $121,06 millones

Ethereum: $3,83 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.076,02

Solana: $156.860

Cardano: $310,13

Polkadot: $1.581,21

Dogecoin: $128,61

Polygon: $148,85

Además, al miércoles 16 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.596,30

DAI: $1.603,34

USDC: $1.597,70

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo de energía.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparado con el oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, han surgido soluciones como la Lightning Network que ayudan a mejorar estos aspectos.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada, con un impacto profundo en la industria financiera global.